European Cricket: गेंदबाज ने जूता निकालकर चिढ़ाया, तो छक्का जड़कर बल्लेबाज ने इस तरह लिया बदला, देखें मजेदार Video

European Cricket: यूरोपियन क्रिकेट लीग 2022 सीजन में खेले गए एक मैच में काफी रोमांचक चीजें देखने को मिलीं. गुरुवार (10 फरवरी) को खेले गए ग्रुप-ए के प्लेऑफ-3 मुकाबले में ट्यूनब्रिज वेल्स (Tunbridge Wells) और DREUX टीमें आमने-सामने थीं.

मैच में ट्यूनब्रिज की बल्लेबाजी के दौरान एक समय DREUX टीम के एक गेंदबाज ने विकेट लेने के बाद अजीब तरीके से जश्न मनाया. उसने जूता निकालकर मोबाइल फोन की तरह नंबर डायल किया और कान से लगाकर बात करते हुए बल्लेबाज को पवेलियन की ओर जाने का ईशारा करते हुए चिढ़ाया. यह गेंदबाज वाहिद अब्दुल थे, जिन्होंने मार्कस ओ'रियर्डन को क्लीन बोल्ड किया था.

मार्कस का बदला विलियमसन ने लिया

यह पूरा वाकया नॉन स्ट्राइक पर खड़े क्रिस विलियमसन देख रहे थे. जैसे ही अब्दुल का ओवर खत्म हुआ, तो मार्कस का बदला लेने के लिए विलियम्सन तैयार हो गए. अगला ओवर लेकर आए कामरान अहमदजई की पहली ही बॉल पर विलियमसन ने लंबा छक्का जड़ दिया. सिक्स लगाने के बाद विलियमसन ने बैट को मोबाइल की तरह कान से लगाकार विपक्षी टीम को चिढ़ाते हुए साथी खिलाड़ी का बदला ले लिया.

लगातार दूसरा छक्का जड़कर दोबारा चिढ़ाया

विलियमसन यहीं नहीं रुके, उन्होंने लगातार दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया. इसके बाद उन्होंने दोबारा बैट को मोबाइल की तरह इस्तेमाल कर विपक्षी टीम को जमकर चिढ़ाया. इस दौरान स्टैंड में बैठे टीम के साथी खिलाड़ियों ने भी विलियमसन का जमकर साथ दिया और स्टैंड से ही विपक्षी टीम को चिढ़ाने लगे.

