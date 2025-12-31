scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी और गेंदबाज़ों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने पांचवें टी20 में श्रीलंका को 15 रन से हराकर सीरीज़ में 5-0 से क्लीन स्वीप किया. हरमनप्रीत ने दबाव में अर्धशतक जमाया, जबकि दीप्ति शर्मा महिला टी20 इतिहास की सबसे सफल गेंदबाज़ बनीं. भारत ने विश्व कप जीत के बाद साल का समापन शानदार जीत के साथ किया.

Advertisement
X
दीप्ति शर्मा ने टी20 में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा विकेट झटके (Photo: BCCI)
दीप्ति शर्मा ने टी20 में रचा इतिहास, सबसे ज्यादा विकेट झटके (Photo: BCCI)

कप्तान हरमनप्रीत कौर की जुझारू 68 रन की पारी के बाद गेंदबाज़ों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में श्रीलंका को 15 रन से हराकर सीरीज़ में 5-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया. इस तरह भारत ने विश्व कप जीत के बाद अपने शानदार साल का अंत शानदार जीत के साथ किया. वहीं, इस मैच में दीप्ति शर्मा ने भी एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया.

दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. दीप्ति ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट को पीछे छोड़ दिया है. दीप्ति के टी20 में अब 133 मैचों में 152 विकेट हो गए हैं. दीप्ति ने श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में  सिर्फ एक ही विकेट लिया, लेकिन ये एक विकेट उन्हें उपलब्धि हासिल कराने के लिए काफी था. 

ऐसा करने वाली पहली भारतीय

दीप्ति महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में 150 विकेट पूरे करने वाली पहली भारतीय और ओवरऑल कुल दूसरी खिलाड़ी बन गई थीं. 

यह भी पढ़ें: जो बुमराह-अर्शदीप नहीं कर सके... वो दीप्ति शर्मा ने कर दिखाया, टी20 इंटरनेशनल में रच दिया इतिहास

इस मुकाबले की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हरमनप्रीत कौर की फिफ्टी के दम पर श्रीलंका के सामने 176 रनों का लक्ष्य रखा था. लेकिन इसके जवाब में उतरी श्रीलंका पहले मजबूत दिख रही थी. लेकिन आखिर में उनकी बल्लेबाजी बिखर गई और पूरी टीम 160 रन ही बना सकी. भारत ने इस जीत के साथ 5-0 से सीरीज अपने नाम की. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: IND W vs SL W 5th T20I Highlights: भारत ने श्रीलंका को 15 रनों से हराया, वर्ल्ड कप से पहले 5-0 से क्लीन स्विप की सीरीज

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement