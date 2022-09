Deepak Hooda T20 World Cup: रवींद्र जडेजा के बाद एक और प्लेयर चोटिल, टी-20 वर्ल्डकप से पहले बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया हैदराबाद में तीसरा टी-20 मैच खेल रही है. सीरीज़ में 1-1 से बराबरी के बाद यहां पर जीत दर्ज कर इतिहास रचने का मौका है. लेकिन मैच से इतर टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम के ऑलराउंडर दीपक हुड्डा की बैक में इंजरी हुई है.



बीसीसीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, दीपक हुड्डा रविवार को हुए तीसरे टी-20 मैच में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, इस वजह से वह प्लेइंग-11 में शामिल नहीं हो सके. बोर्ड ने कहा है कि दीपक हुड्डा को बैक इंजरी हुई है.



तीसरे टी-20 में भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल

🚨 Team News 🚨



1️⃣ change for #TeamIndia as @BhuviOfficial is named in the team.



Deepak Hooda wasn't available for selection for the third #INDvAUS T20I owing to a back injury.



Follow the match ▶️



A look at our Playing XI 🔽