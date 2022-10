Deepak Chahar Mankad: दीपक चाहर ने की बड़ी गलती? मांकड़ का मौका छोड़ने पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में 49 रनों से हार झेलनी पड़ी. हालांकि, भारत ने फिर भी यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. अब टीम इंडिया टी-20 वर्ल्डकप की तैयारियों में जुट गई है. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए आखिरी टी-20 मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.



दरअसल, इस मैच में टीम इंडिया के बॉलर दीपक चाहर ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज को मांकड़ रनआउट करने की कोशिश की. उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी, लेकिन रनआउट नहीं किया. खेल भावना के नजरिए से इसकी तारीफ की जा सकती है, लेकिन एक तर्क यह भी है कि क्योंकि नियमों के हिसाब से यह गलत नहीं है, तो फिर दीपक चाहर ने यह रनआउट क्यों नहीं किया.



इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है. मैच के दौरान साउथ अफ्रीका की पारी का 16वां ओवर जब शुरू होने को था, तब टीम इंडिया की ओर से दीपक चाहर ने बॉलिंग की. ओवर की पहली बॉल डालने से ठीक पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के टी. स्टब्स को मांकड़ रनआउट करना चाहा.



disappointing to see Deepak Chahar didn't have the dawg in him to execute that non-striker run out

स्टब्स बॉल फेंकने से पहले ही क्रीज़ से बाहर जा चुके थे, तब दीपक चाहर बॉल फेंकने से ठीक पहले रुके और स्टम्प्स की ओर बॉल करने लगे. हालांकि, उन्होंने रनआउट नहीं किया और अंत में एक स्माइल देकर चलते बने.

I really like #DeepakChahar. But it’s disappointing to see a national player letting go of a wicket-taking opportunity. There’s no place for such philanthropy acts in international cricket.



Hope Rohit/Dravid set a culture where batters, who Buttler, are run out! pic.twitter.com/2VtfeTibMF