Ind Vs Nz, Deepak Chahar Batting: आखिरी ओवर में आया दीपक का तूफान, पवेलियन में बैठे रोहित ने किया सैल्यूट, Video

Ind Vs Nz, Deepak Chahar Batting: न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की. कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में शानदार फिफ्टी जड़ी, तो अंत में जब टीम इंडिया कुछ हदतक लड़खड़ाती दिख रही थी तब दीपक चाहर ने धमाल मचा दिया.

दीपक चाहर ने भारतीय पारी के 20वें ओवर में 19 रन लूटे, इस दौरान उन्होंने एडम मिल्ने की बॉल पर दो चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया. दीपक चाहर ने अपनी छोटी-सी पारी में 8 बॉल खेलीं और 21 रन बना दिए. दीपक ने 2 चौके, 1 छक्का लगाया.

दीपक चाहर की ये धुआंधार पारी के दम पर ही भारतीय टीम 184 के स्कोर तक पहुंच पाई थी. दीपक जब आखिरी ओवर में लंबे शॉट लगा रहे थे, तब पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा ने उनके शॉट पर सैल्यूट किया.

Deepak chahar 21* runs from 8 balls and got a salute from Captain Rohit Sharma 🔥🔥🔥🔥@BCCI @deepak_chahar9 pic.twitter.com/yITaWcxoxv