MS Dhoni के साथ जश्न में शामिल हुई 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम, अलग ही ठाठ में दिखे Kapil Dev

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चौथी बार खिताब जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने जमकर जश्न मनाया. टीम ने 15 अक्टूबर को ही खिताब जीता था, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टी-20 वर्ल्ड कप में व्यस्त हो गए थे. इस कारण टीम मैनेजमेंट ने शनिवार (20 नवंबर) को जश्न मनाया.

इस जश्न में एक खास बात यह भी रही कि इसमें 1983 के वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कई खिलाड़ी भी शामिल हुए. पूर्व कप्तान और वर्ल्ड कप चैंपियन कपिल देव अलग ही ठाठ में नजर आए. वे ब्लैक शर्ट पहने डिसेंट लुक में दिखे. कपिल देव ने गले में मफलर भी डाल रखा था.

रवि शास्त्री और के. श्रीकांत भी पहुंचे

चेन्नई टीम के जश्न में रवि शास्त्री और कृष्णमाचारी श्रीकांत भी शामिल हुए. रवि शास्त्री भी कपिल देव की तरह ही ब्लैक शर्ट में नजर आए. इन सभी के फोटो चेन्नई टीम मैनेजमेंट ने ट्विटर पर शेयर किए.

रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच भी रह चुके हैं. हाल ही में खत्म हुए टी-20 वर्ल्ड कप के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया. इसके बाद राहुल द्रविड़ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई.

