IND vs SA ODI Series: कोरोना पॉजिटिव वॉशिंगटन और चोटिल सिराज की जगह इनको मिला मौका, टीम इंडिया रवाना

भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट के बाद तीन वनडे की सीरीज खेलना है. इसके लिए टीम का ऐलान पहले ही कर दिया गया है. भारतीय टीम भी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गई है. इससे पहले टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई. स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. ऐसे में उन्हें सीरीज से बाहर कर दिया गया है.

भारतीय क्रिकेट चयन समिति ने सुंदर की जगह जयंत यादव को टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है. जयंत अभी टेस्ट सीरीज के लिए पहले से ही साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं. ऐसे में वे वहीं रुक जाएंगे और टीम के साथ जुड़ जाएंगे.

नवदीप सैनी भी बैकअप के तौर पर शामिल

सेलेक्शन कमेटी ने भारतीय टीम में बैकअप के तौर पर नवदीप सैनी को भी शामिल किया है. सैनी को मोहम्मद सिराज के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया है. सिराज साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट में चोटिल हो गए थे. ऐसे में पता नहीं उनकी चोट कब तक ठीक होगी. ऐसे में यदि सिराज की चोट गंभीर रहती है और उनके सीरीज से बाहर होने की नौबत आती है, तो सैनी उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल हो जाएंगे.

