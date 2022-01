IND vs SA Test, Virat Kohli: विराट की फैन हुई ये इंग्लिश प्लेयर, कहा- टेस्ट क्रिकेट उन्हें पाकर लकी है

India vs South Africa Cape town Test: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली के फैन देश में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में मौजूद हैं. खेल और उससे बाहर के लोग भी कोहली की तारीफ करते नहीं थकते हैं. कोहली की ऐसी ही एक इंग्लैंड से भी सामने आई हैं. यह फीमेल फैन है, जिन्होंने कोहली की जमकर तारीफ की है.

दरअसल, यह फैन इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर ईशा गुहा हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेली गई विराट कोहली की पारी की जमकर तारीफ की और एक ट्वीट भी किया. ईशा ने पोस्ट में लिखा- कोहली बल्लेबाजी देखना बहुत पसंद है. टेस्ट क्रिकेट उन्हें पाकर लकी है. इसके साथ ही कमेंटेटर ईशा ने हैशटैक के साथ साउथ अफ्रीका vs इंडिया (SAvIND) भी लिखा.

कोहली 201 बॉल पर 79 रन बनाकर आउट

दरअसल, भारतीय टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका दौरे पर है. यहां दोनों टीम के बीच तीन टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच केपटाउन में मंगलवार (11 जनवरी) से खेला जा रहा है. मैच के पहले दिन विराट कोहली काफी रंग में नजर आए और उन्होंने संभलकर खेलते हुए फिफ्टी भी जड़ दी. इसके बदौलत भारतीय टीम ने पहली पारी में 223 रन बनाए.

Just love watching Kohli bat. Test cricket is lucky to have him #SAvIND