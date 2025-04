'छक्के लगा सकता हूं तो एक-दो रन क्यों लूं....', वैभव सूर्यवंशी ने दो साल पहले ही कह दी थी कोच से मन की बात

वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार की रात जयपुर में खेले गए आईपीएल मैच में गुजरात टाइटन्स के राशिद खान को मिडविकेट पर छक्का लगाकर टी20 में सबसे कम उम्र का शतक बनाने वाला खिलाड़ी बनने के बाद क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बना दिया.14 वर्षीय सूर्यवंशी ने 35 गेंद पर शतक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.

राजस्थान रॉयल्स (RR) की खोज बिहार के वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा को उम्मीद है कि उनका 14 साल का शिष्य अगले एक या दो साल में भारत की टी20 टीम में जगह बना लेगा. वैभव ने अपनी ऐतिहासिक पारी के दौरान 11 छक्के और 7 चौके जड़े.

