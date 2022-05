Cheteshwar Pujara Vs Shaheen Afridi: काउंटी में चेतेश्वर पुजारा बनाम शाहीन आफरीदी, 6 मिनट में देखें दोनों की महाजंग

भारत की टेस्ट टीम से बाहर किए गए चेतेश्वर पुजारा इस वक्त इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं. खराब फॉर्म को दूर करने पहुंचे चेतेश्वर पुजारा यहां ससेक्स की ओर से खेलते हुए ज़बरदस्त खेल दिखा रहे हैं. हाल ये है कि पुजारा ने अपने चार मैच में चार शतक जमाए हैं, इनमें दो तो डबल सेंचुरी हैं.



इस सबके बीच ससेक्स और मिडिलसेक्स के बीच हुए मुकाबले में एक बेहतरीन जंग देखने को मिली. एक तरफ भारत के चेतेश्वर पुजारा थे और दूसरी ओर पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी थे. शाहीन आफरीदी की गिनती मौजूदा वक्त के बेहतरीन तेज़ गेंदबाज में होती है.



Make yourselves comfortable and watch every ball of Shaheen Afridi 🆚 Cheteshwar Pujara 🤩 #LVCountyChamp pic.twitter.com/E6uVJopBQr