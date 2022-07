IND vs ENG Test: काउंटी के बाद टेस्ट में धमाल, पुजारा का दमदार कमबैक, फिर बने टीम की दीवार

टीम इंडिया के स्टार प्लेयर चेतेश्वर पुजारा ने खराब फॉर्म को पीछे छोड़ दिया है. हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए अपनी लय को हासिल किया. वहां उन्होंने दमदार पारियां खेलीं. इसके बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ ही खेलते हुए एक बार फिर टीम इंडिया की दीवार बने हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ जारी एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 257 रनों मजबूत बढ़त बनाई. पुजारा 50 और ऋषभ पंत 30 रन बनाकर नाबाद हैं. पुजारा ने अपनी इस अहम पारी में 139 गेंदों का सामना किया और इस दौरान सिर्फ 5 चौके ही जमाए.

पुजारा ने 36 साल बाद बनाया यह रिकॉर्ड

इस पारी के साथ ही पुजारा ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है. वह 36 साल बाद एजबेस्टन में फिफ्टी लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर भी बने हैं. इससे पहले 1986 में सुनील गावस्कर ने इसी मैदान पर बतौर ओपनर अर्धशतक लगाया था. उनके बाद कोई भी ओपनर फिफ्टी नहीं जमा सका था.

हालांकि इस मैदान पर अब तक कुल तीन भारतीयों ने शतक लगाया है. यह प्लेयर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत हैं. पंत ने तो इसी मैच में ही सेंचुरी जड़ी है. बता दें कि पुजारा ने हाल ही में काउंटी क्रिकेट में 5 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने चार शतक लगाए. इनमें से दो दोहरे शतक रहे. अब उन्होंने टीम इंडिया के लिए भी मजबूत कमबैक किया है.

