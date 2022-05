Cheteshwar Pujara Mohammad Rizwan: PAK प्लेयर रिजवान और पुजारा की मुलाकात, फैन्स ने बताया क्या बात हुई

टीम इंडिया के स्टार प्लेयर चेतेश्वर पुजारा और पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इंग्लैंड में एक साथ काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं. बड़ी बात यह भी है कि दोनों एक ही टीम ससेक्स का हिस्सा हैं. दोनों ने एक साथ ही काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन 2 में डर्बीशायर के खिलाफ मैच से डेब्यू भी किया था.

पुजारा इससे पहले इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान के लिए यह पहला मौका है. हाल ही में रिजवान और पुजारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दोनों बातें करते दिखाई दे रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं, यह सोशल मीडिया यूजर्स ने ही अलग-अलग अपने हिसाब से बताया है.

यूजर्स ने इस तरह दिए रिएक्शन

सबसे पहले यह वीडियो ससेक्स टीम ने ही शेयर किया था. इसमें लिखा कि मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान रिजवान और पुजारा बात करते हुए. इस पर एक यूजर ने दोनों की बातों को डिकोड करने की कोशिश की. उसने पोस्ट में लिखा...

रिजवान: आप पहले भी यहां से खेलते थे? पिछले साल?

पुजारा: (वीडियो में आवाज नहीं सुनाई दी)

रिजवान: जिनसे लास्ट मैच था.

पुजारा: (वीडियो में आवाज नहीं सुनाई दी)

रिजवान: अच्छा और था.

'IPL नहीं खेले इस बार'

एक अन्य यूजर ने लिखा- मैंने शायद सही सुना है, रिजवान पूछ रहे हैं, IPL नहीं खेले इस बार. क्या मैं गलत हूं. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा- मुझे बस इतना ही समझ में आया, रिजवान ने पुजारा से पूछा- आप आए थे पहले?

पुजारा और रिजवान के बीच 154 रन की पार्टनरशिप

दरअसल, काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन 2 में ससेक्स टीम ने 28 अप्रैल से 1 मई के बीच डरहम के खिलाफ मैच खेला, जो ड्रॉ पर खत्म हुआ. मैच की पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा ने दोहरा शतक जमाया था. उन्होंने 334 बॉल पर 203 रनों की पारी खेली. इस काउंटी सीजन में पुजारा का यह दूसरा दोहरा शतक था. वहीं, रिजवान ने भी 79 रनों की पारी खेली. पुजारा और रिजवान के बीच 154 रन की पार्टनरशिप भी हुई थी.

They're speaking in Urdu/Hindi ... what an opportunity for Rizwan ❤