CSK vs SRH IPL 2022: 'तुम ओवर में 4 छक्के खाओ लेकिन...', मैच में धोनी ने बॉलर्स को क्या गुरुमंत्र दिया?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपनी तीसरी जीत दर्ज की है. रविवार को खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 13 रनों के अंतर से शिकस्त दी है. इसी जीत के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर कप्तान भी वापसी की है.

इस जीत के लिए चेन्नई टीम ने भले ही 202 रनों का बड़ा स्कोर बनाया हो, लेकिन हैदराबाद टीम भी उसके करीब पहुंच गई थी. यहां कप्तान धोनी ने अपना अनुभव झोंका और टीम को जीत दिलाई. दरअसल, उन्होंने बॉलर्स को अपने मंत्र दिए थे. इसके बाद उनके गेंदबाजों ने टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. धोनी ने गेंदबाजों से कहा था कि ओवर में 4 छक्के खा लो, लेकिन उसके बाद भी दो गेंदें बचेंगी, जिस पर कुछ भी हो सकता है.

'हैदराबाद टीम ने अच्छी शुरुआत की थी'

मैच जीतने के बाद धोनी ने खुद ही इस बात का खुलासा किया है. उन्होंने कहा, 'हमने जो स्कोर बनाया था, वह शानदार था. ऐसा स्कोर गेंदबाजों को डिफेंड करने के लिए काफी होता है. मैंने कुछ अलग नहीं किया है. वही, ड्रेसिंग रूम और वही पुरानी सोच रही है. कप्तानी बदलने से ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आता है. हमें अच्छा स्टार्ट चाहिए था और बैटिंग में हमने वही किया. इसके बाद हमें अच्छी गेंदबाजी की जरूरत थी. स्पिनर्स ने 6 ओवर के बाद शानदार काम किया. हैदराबाद टीम ने अच्छी शुरुआत (58 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप) की थी.'

That's that from Match 46 of #TATAIPL.@ChennaiIPL win by 13 runs against #SRH.



Scorecard - https://t.co/8IteJVPMqJ #SRHvCSK #TATAIPL pic.twitter.com/TuCa1F2mKs