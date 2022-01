BCCI Central Contract, Pujara-Rahane: फॉर्म के बाद अब सैलरी पर संकट! सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में पुजारा-रहाणे का क्या होगा?

BCCI Central Contract, Pujara-Rahane: टीम इंडिया के दो सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे इस वक्त खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. दोनों के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाली श्रीलंका सीरीज़ से दोनों की टीम से छुट्टी हो सकती है. लेकिन एक और सवाल जो खड़ा हुआ है, वह बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का है.



समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आने वाले दिनों में बीसीसीआई अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का ऐलान कर सकता है. इसमें चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे पर हर किसी की नज़र है, क्योंकि अभी दोनों ग्रुप-ए में हैं. लेकिन क्योंकि अब दोनों की टीम में जगह पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में इसका असर कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ सकता है.

अभी कौन-सी कैटेगरी में हैं?



अभी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ए ग्रेड कैटेगरी में हैं, यानी उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपये मिलते हैं. लेकिन मौजूदा फॉर्म और भविष्य को देखते हुए उनको लेकर विचार किया जा सकता है.



बता दें कि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को चार कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें A+, A, B और C शामिल हैं. इसमें A+ 7 करोड़, A 5 करोड़, B 3 करोड़ और C 1 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से होता है.



जो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में खेल रहे होते हैं, अक्सर उन्हें ही A+ कैटेगरी में रखा जाता है. मौजूदा वक्त में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ही ऐसे प्लेयर हैं. लेकिन माना जा रहा है कि इस बार केएल राहुल, ऋषभ पंत को भी इसमें जोड़ा जा सकता है.



अभी ये है कॉन्ट्रैक्ट की पूरी लिस्ट-

• ग्रेड A+: विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह

• ग्रेड A: रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या

• ग्रेड B: ऋद्धिमान साहा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर, मयंक अग्रवाल

• ग्रेड C: कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, शुभमन गिल, हनुमा विहारी, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज