ICC Women's ODI Team of the Year for 2021: महिला क्रिकेटर्स का जलवा, ICC की वनडे टीम में मिताली-झूलन को मिली जगह

ICC Women's ODI Team of the Year for 2021: अनुभवी भारतीय क्रिकेटर मिताली राज और झूलन गोस्वामी को गुरुवार को आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया है. आईसीसी अवॉर्ड्स से पहले सभी टीमों का ऐलान किया जा रहा है, जिसमें दो भारतीय क्रिकेटर्स को जगह मिली है.



कुल मिलाकर वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के तीन, ऑस्ट्रेलिया के एक, वेस्टइंडीज के दो और इंग्लैंड के दो, भारत के दो और पाकिस्तान की एक खिलाड़ी शामिल हैं.

2021 की आईसीसी महिला अंतरराष्ट्रीय टीम: लिजेल ली (दक्षिण अफ्रीका), एलिसा हीली (विकेटकीपर) (ऑस्ट्रेलिया), टैमी ब्यूमोंट (इंग्लैंड), मिताली राज (भारत), हीथर नाइट (कैप्टन) (इंग्लैंड), मैरिजान कप (दक्षिण अफ्रीका), हेले मैथ्यूज (वेस्टइंडीज), फातिमा सना (पाकिस्तान), झूलन गोस्वामी (भारत), शबनीम इस्माइल (दक्षिण अफ्रीका), अनीसा मोहम्मद (वेस्टइंडीज).

Quality galore 🏏



The 2021 ICC Women's ODI Team of the Year is here 🙌



Details 👉 https://t.co/4JBq3JIolO pic.twitter.com/BKzSo0ET6T — ICC (@ICC) January 20, 2022



भारत की एकदिवसीय कप्तान मिताली राज ने 2021 में 62.87 की औसत से 503 रन बनाए. उन्होंने रन ऐसे समय में बनाए जब भारतीय टीम ने संघर्ष किया, जिससे उनका योगदान और भी महत्वपूर्ण हो गया. अनुभवी बल्लेबाज ने इस साल कोई शतक नहीं बनाया लेकिन कुल छह अर्धशतक बनाए.



दूसरी ओर, झूलन गोस्वामी ने 2021 में कुल 15 विकेट लिए. 39 वर्षीय भारतीय तेज गेंदबाज अभी भी अपने फार्म में हैं, वो एक अनुभवी गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखती हैं.



वनडे टीम से पहले आईसीसी ने बेस्ट टी-20 महिला टीम चुनी थी, जिसमें भारत की स्मृति मंधाना का नाम शामिल था. खास बात ये है कि पुरुषों की वनडे और टी-20 टीम में टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं है.