scorecardresearch
 

Feedback

ट्रॉफी लेने से पहले कप्तान हरमनप्रीत ने छुए जय शाह के पैर, दिल जीत लेगा VIDEO

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए टीम इंडिया ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त दी. इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा रहीं, जिन्होंने फाइनल में भी फिफ्टी के साथ 5 विकेट झटके.

Advertisement
X
कप्तान हरमनप्रीत ने ट्रॉफी लेने से पहले छुए जय शाह के पैर (Photo: Getty)
कप्तान हरमनप्रीत ने ट्रॉफी लेने से पहले छुए जय शाह के पैर (Photo: Getty)

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की नई चैम्पियन अब टीम इंडिया है. रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त दी. इस जीत के बाद जब टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ट्रॉफी लेने के लिए पोडियम पर पहुंची तो उन्होंने आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पैर छुए.

हरमन ने छुए जय शाह के पैर

चैम्पियन बनने के बाद हरमनप्रीत कौर जब ट्रॉफी लेने के लिए पोडियम पर पहुंची तो, उन्होंने गर्मजोशी से जय शाह के साथ चीयर किया. इसके बाद उन्होंने जय शाह के पैर छुए. हालांकि, जय शाह ने उन्हें ऐसा करने से रोका. इसके बाद जय शाह ने ट्रॉफी हरमनप्रीत को सौंपी. 

यह भी पढ़ें: World Cup Final Highlights: विमेंस वर्ल्ड कप जीत गईं बेटियां! साउथ अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया बनी विश्व चैम्पियन

ट्रॉफी लेने के बाद हरमनप्रीत ने खिलाड़ियों के साथ जमकर जश्न मनाया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. बता दें कि जय शाह ने वुमेंस क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम पहल किए हैं. जैसे उन्होंने IPL की तर्ज पर WPL की शुरुआत करने में बड़ी भूमिका अदा की. साथ ही महिला खिलाड़ियों की सैलरी को लेकर भी उन्होंने शानदार काम किया.

Advertisement


पहली बार चैम्पियन बना भारत

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए टीम इंडिया ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त दी. इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा रहीं, जिन्होंने फाइनल में भी फिफ्टी के साथ 5 विकेट झटके. वहीं, प्लेयर ऑफ दे मैच का खिताब शेफाली वर्मा को मिला.

यह भी पढ़ें: 'मेरे कंधे पर तिरंगा...', जीत के बाद व्हील चेयर पर मैदान में पहुंचीं प्रतीका रावल, देखें VIDEO

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 298 रन बनाए थे. शेफाली ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रनों की पारी खेली थी. इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की टीम इसे चेज नहीं कर सकी. और पहली बार भारतीय महिला टीम ने ये खिताब अपने नाम किया.

यह भी पढ़ें: 'भगवान ने मुझे भेजा...' प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद भावुक हुईं शेफाली वर्मा, रचा ये कीर्तिमान

बता दें कि इससे पहले 2005 और 2017 में महिला टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी. लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन इस बार भारतीय महिला टीम ने जीत हासिल की और खिताब अपने नाम किया. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को चुना गया. वहीं, प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा रहीं, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement