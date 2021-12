Brett Lee: बड़े 'बेरहम' ब्रेट ली! बेटे को भी नहीं बख्शा, पलक झपकते ही उड़ा दिया मिडिल स्टंप

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली अपने बेटे के साथ फन करते नजर आए. लीजेंड ब्रेट ली अपने बेटे प्रेस्टन चार्ल्स (Preston Charles) के साथ घर के बैकयार्ड में क्रिकेट खेलते दिखे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस दौरान ब्रेट ली ने गेंदबाजी की और अपने बेटे को क्लीन बोल्ड कर दिया..

वीडियो में 45 साल के ब्रेट ली को अपने पुराने अंदाज में गेंदबाजी करते देख सकते हैं. दूसरी ओर उनके बेटे प्रेस्टन चार्ल्स ही बल्लेबाजी कर रहे थे. इसी दौरान ब्रेट ली ने अपने पुराने अंदाज में शानदार यार्कर बॉल डाली और मिडिल स्टंप उड़ा दिया.

ब्रेट ली के बेटे ने बॉल को खेलने की कोशिश भी नहीं की

ब्रेट ली की तेज रफ्तार बॉल को उनके बेटे ने खेलने की भी कोशिश नहीं की. साथ ही उन्होंने बचते हुए अपना पैर भी हटा लिया. फिर क्या था. बॉल सीधे मिडिल स्टंप को उड़ाते हुए चली गई. इसका वीडियो Fox Cricket ने भी शेयर किया है.

Blink and you'll miss it 😳 Brett Lee has shown no mercy to his son 😂



