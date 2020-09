स्पॉट फिक्सिंग मामले में कोच पर बैन, अफगानिस्तान के खिलाड़ी से किया था संपर्क

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने घरेलू स्तर के कोच नूर मोहम्मद ललाई पर मैच फिक्सिंग के आरोपों में सभी तरह की क्रिकेट गतिविधियों में भाग लेने से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है.

नूर मोहम्मद को स्पॉट फिक्सिंग के लिए राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी से संपर्क करने का दोषी पाया गया था. वह कपिसा प्रांत का सहायक कोच, जबकि हंपालाना एकेडमी का पूर्णकालिक कोच था.

राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी ने उसकी रिपोर्ट की थी. एसीबी ने इस खिलाड़ी की पहचान उजागर नहीं की है.

Afghanistan Cricket Board (ACB) has banned assistant coach Noor Mohammad “Lalai” from all forms of cricket for a period of five years after he accepted four charges related to the breaching of the ACB Anti-Corruption Code.



