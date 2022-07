नस्लभेद: एजबेस्टन टेस्ट में भारतीयों से बदसलूकी करने और पाकिस्तानी कहने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

Ind Vs Eng: टीम इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट खेला था, जिसमें उसे 7 विकेट से हार मिली थी. मैच के चौथे दिन (4 जुलाई) स्टैंड्स में बैठे भारतीय दर्शकों के साथ कुछ इंग्लिश फैन्स ने बदसलूकी की थी. उन्हें गालियां दी गईं और पाकिस्तानी तक कहा गया था.

इंग्लिश फैन्स के एक ग्रुप ने भारतीय फैन्स को लेकर भद्दे कमेंट्स किए थे, जिसकी शिकायतें ट्विटर के जरिए दुनिया के सामने आई. इसके बाद एजबेस्टन अधिकारियों और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू की.

नस्लीय विवाद में एक व्यक्ति गिरफ्तार

अब इस मामले में नया अपडेट आया है कि बदसलूकी करने वाले इंग्लिश फैन्स ग्रुप में से एक व्यक्ति को बर्मिंघम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह जानकारी भी खुद बर्मिंघम पुलिस ने ट्विट करके ही दी है. उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद इस मामले में कई खुलासे हो सकते हैं.

'हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही'

#ARREST | A 32-year-old man has been arrested for a racially aggravated public order offence after reports of racist, abusive behaviour at the test match in #Birmingham on Monday. He remains in custody for questioning. pic.twitter.com/ROp6PVUsUz

क्या हुआ था एजबेस्टन टेस्ट के चौथे दिन?

बर्मिंघम पुलिस ने ट्वीट में लिखा, 'एक 32 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. उसे नस्लीय विवाद के मामले में हिरासत में लिया है. बर्मिंघम में हुए टेस्ट मैच के दौरान नस्लवादी टिप्पणी और दुर्व्यवहार करने के मामले में सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. उसी के तहत यह कार्रवाई की गई. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.'

दरअसल, एजबेस्टन टेस्ट का चौथा दिन जब चल रहा था उस वक्त ही ट्विटर पर कई तरह की शिकायतें सामने आईं जो मैदान में बैठे दर्शकों ने ही की थीं. इन्हीं में से एक ट्वीट में जिक्र किया गया था कि किस तरह इंग्लिश फैन्स के एक ग्रुप ने भारतीयों पर भद्दे कमेंट्स किए.

We were also fearful of our safety for women and children but no assistance when we left. This is unacceptable in todays society @BCCI #ENGvIND