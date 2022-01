BBL 2022: आखिरी बॉल पर सिडनी टीम ने खिलाड़ी रिटायर किया, मैच जीतने के लिए कोच को मैदान पर उतारा

Big Bash League: ऑस्ट्रेलियाई टूर्नामेंट बिग बैश लीग (Big Bash League) में बुधवार को डिफेंडिंग चैम्पियन सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच सेमीफाइनल खेला गया. मैच के आखिर में अजीब वाकया देखने को मिला. आखिरी बॉल पर सिडनी टीम ने क्रीज पर मौजूद अपने खिलाड़ी को रिटायर कर दिया और असिस्टेंट कोच को उतार दिया. इसके बाद टीम ने मैच अपने नाम कर लिया.

दरअसल, एडिलेड के खिलाफ मैच से पहले सिडनी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप कोरोना संक्रमित हो गए थे. इस कारण उन्हें टीम से बाहर कर टीम मैनेजमेंट ने असिस्टेंट कोच Jay Lenton को प्लेइंग-11 में शामिल किया. वे भी विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं.

Sydney Sixers need 2 from the final ball, Jordan Silk was at the non-striker end, just faced one ball and he was struggling to run then he decided to retired hurt and in came Assistant coach of Sydney Sixers "Jay Lenton" and Hayden Kerr finished the match with a boundary.