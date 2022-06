Ind Vs Ire T20: रफ्तार नहीं बवाल, भुवनेश्वर कुमार ने डाली 208 KMPH स्पीड से बॉल? चकरा गए फैन्स

भारत और आयरलैंड के बीच रविवार को पहला टी-20 मुकाबला खेला गया. बारिश से बाधित इस मैच में टीम इंडिया ने सात विकेट से जीत दर्ज की. मैच के पहले ही ओवर में कुछ ऐसा हुआ, जिससे क्रिकेट फैन्स का सिर ही चकरा गया. जब भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करने आए, तब उनकी एक बॉल की स्पीड 208 KMPH दिखाई दी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.



हालांकि, ऐसा स्पीडोमीटर की गलती की वजह से हुआ था. टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बॉलिंग चुनी थी, भुवनेश्वर कुमार ने भारत की ओर से बॉलिंग की शुरुआत की. पारी की पहली बॉल की स्पीड 201 KMPH दिखाई गई, इसके बाद एक बॉल की स्पीड 208 KMPH दिखाई गई.

ऐसा स्पीडोमीटर में गलती की वजह से हुआ. लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके खूब मज़े भी लिए. फैन्स ने लिखा कि शोएब अख्तर, उमरान मलिक सब भुवनेश्वर की स्पीड के आगे फेल हो गए. इसका स्क्रीनशॉट भी काफी वायरल हुआ और मीम्स तैयार हुए.

WORLD RECORD BROKEN



Bhuvi broken his own record by bowling at 208 kmph. Bhuvi launching rockets today. This is unbelievable#indvsire #IREvIND pic.twitter.com/FFvzLGfPsN