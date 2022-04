Ben Stokes England Captain: बेन स्टोक्स बने इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान, लेंगे जो रूट की जगह

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान का ऐलान कर दिया गया है. मौजूदा वक्त के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को इंग्लैंड टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है. गुरुवार को इंग्लैंड क्रिकेट द्वारा इसका ऐलान किया गया है.

ऑस्ट्रेलिया में मिली करारी हार के बाद पूर्व कप्तान जो रूट पर कई सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी. बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टेस्ट टीम के 81वें कप्तान होंगे.



31 साल के बेन स्टोक्स ने साल 2013 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और अभी तक 79 मुकाबले खेल चुके हैं. साल 2017 में बेन स्टोक्स को टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया था. बेन स्टोक्स की गिनती मौजूदा वक्त के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होती है.



बेन स्टोक्स के नाम 79 टेस्ट में 5061 रन हैं, इस दौरान उनका औसत 35.89 का रहा है. जबकि वह 174 विकेट ले चुके हैं. कप्तान बनने के बाद बेन स्टोक्स ने कहा कि इंग्लैंड टीम की अगुवाई करना मेरे लिए गर्व का विषय है. मैं इस समर में टीम की कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं.

Congratulations to our new Men's Test captain, @benstokes38! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏏