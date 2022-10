ZIM vs BAN T20 World Cup: 'कोहली के जैसे जिम्बाब्वे फायदा नहीं ले सकी', नोबॉल विवाद में भारत-पाकिस्तान को लाए फैन्स, देखें रिएक्शन

ZIM vs BAN T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में 'नोबॉल विवाद' एक अलग ही मामला हो गया है. खासकर आखिरी ओवर में तो नोबॉल ने काफी गर्मी बढ़ाई है. सबसे पहले यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में सामने आया था. तब विराट कोहली ने इसका फायदा उठाकर टीम को जीत दिलाई थी.

अब दूसरी बार नोबॉल वाला मामला रविवार को हुए बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबले में सामने आया. इस बार नोबॉल का फायदा जिम्बाब्वे को मिला था, लेकिन टीम के खिलाड़ी इसका फायदा नहीं उठा सके और बांग्लादेश ने उसे शिकस्त दी. आखिरी ओवर का यह ड्रामा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया और फैन्स इस नोबॉल मामले के बीच भारत-पाकिस्तान के रोमांच को ले आए.

कोहली ने नोबॉल और फ्रीहिट का उठाया था फायदा

दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, तब अंपायर ने स्पिनर मोहम्मद नवाज की फुलटॉस बॉल को कमर से ऊपर की नोबॉल करार दिया था. तब फ्रीहिट पर कोहली क्लीन बोल्ड हो गए थे, लेकिन उन्होंने नियमानुसार तीन रन भी दौड़ लिए थे. तब नोबॉल और आउट होने पर उसे डेड बॉल क्यों नहीं दी? इस तरह के दो विवाद पाकिस्तानी फैन्स ने काफी उठाए थे.

It's a NO BALL!

Wicketkeeper gloves weren't behind the stumps.



It's a NO BALL!#ZIMvBAN | #T20WorldCup pic.twitter.com/ILWyzj4jTR — Yuvraj Kapil Pandit (@12ykp12) October 30, 2022

जिम्बाब्वे के खिलाड़ी फायदा नहीं उठा सके

मगर इस बार जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच अलग ही मामला रहा. यह कोई विवाद भी नहीं रहा. दरअसल, जिम्बाब्वे को आखिरी बॉल पर 5 रनों की जरूरत थी. क्रीज पर नए बल्लेबाज ब्लेसिंग मुजारबानी मौजूद थे. उन्होंने आगे बढ़कर लंबा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बॉल बांग्लादेश के विकेटकीपर नुरुल हसन ने उन्हें स्टम्प आउट कर दिया. मगर अंपायर ने इसे नोबॉल करार दिया.

इसका कारण था कि विकेटकीपर ने स्टम्प के आगे से बॉल पकड़ी थी. इस वजह से सभी खिलाड़ियों को दोबारा मैदान पर बुलाया गया और एक बॉल कराई गई. अब जिम्बाब्वे को 4 रन चाहिए थे, लेकिन मुजारबानी कोई रन नहीं बना सके. इस तरह बांग्लादेश ने 3 रनों से मैच जीत लिया.

What a match 🔥🔥 literally a nail biting well played Zimbabwe 🙌!! And congrats bangaladesh for the win!#BANvsZIM #NoBall #ZIMvBAN pic.twitter.com/FmmPnJkVQc — Aryan (@Aryan57128600) October 30, 2022

कोहली की तरह जिम्बाब्वे ने फायदा नहीं उठाया

यह स्टम्प आउट होने का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. साथ ही एक यूजर ने कहा, 'नोबॉल अब चिंता का विषय बन गई है. जिम्बाब्वे टीम नोबॉल का फायदा नहीं उठा सकी. जैसे विराट ने नवाज की बॉल पर उठाया था. जिम्बाब्वे को सिर्फ 4 रन बनाने थे.'

Had it been Pakistan vs India and it wd hv given in favour of India then it had to be most undeserved No Ball. Hypocrite. #ZIMvBAN October 30, 2022

No ball has become so vital n continued matter of concern 🤔

Zimbabwe cud not take adv of last ball given NO BALL, like Virat did it of Nawaz. Just 4 runs to cross the line, Zimbabwe shud have done 👍✅#T20WC2022 #ZIMvBAN #BANvsZIM#INDvSA #T20WorldCup #PakVsInd #Perth pic.twitter.com/MNqTSxQobR — DaebakAnkita💃 (@DaebakankitaF) October 30, 2022

भारत-पाकिस्तान के मैच में ये नोबॉल होती तो...

एक अन्य यूजर ने कहा, 'यदि ये सब भारत-पाकिस्तान के मैच में होता. तब ये नोबॉल का फैसला टीम इंडिया के पक्ष में दिया गया होता, तो यह बेहद गलत फैसला बताया जाता. हिप्पोक्रेसी' अन्य कुछ यूजर्स ने नोबॉल और रोमांच का जिक्र किया. एक यूजर ने कहा कि वह समझा कि मैच खत्म हो गया और वो नोबॉल का रोमांच लाइव देख ही नहीं सका.