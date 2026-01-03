scorecardresearch
 
'टीम से बाहर कर दिया जाए तो...', KKR से बाहर होने पर बांग्लादेशी प्लेयर रहमान का पहला रिएक्शन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज़ मुस्ताफिज़ुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले टीम से रिलीज कर दिया. हाल के राजनीतिक और सामाजिक विवादों के चलते यह फैसला लिया गया. मुस्ताफिज़ुर को केकेआर ने आईपीएल 2026 मिनी नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल से रिलीज होने पर आया रिएक्शन (Photo: ITG)
आईपीएल 2026 सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है. फ्रेंचाइज़ी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज़ मुस्ताफिज़ुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया है. यह फैसला केकेआर की ओर से नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के स्पष्ट निर्देश के बाद लिया गया है. पिछले कुछ हफ्तों से मुस्ताफिज़ुर रहमान की आईपीएल में भागीदारी को लेकर विवाद गहराता जा रहा था. हालात को देखते हुए बीसीसीआई ने हस्तक्षेप किया और केकेआर को उन्हें टीम से बाहर करने का निर्देश दिया. इस घटनाक्रम पर मुस्तफिजुर का रिएक्शन सामने आया है.

क्या बोले मुस्तफिजुर रहमान

टीम से बाहर किए जाने के बाद मुस्ताफिज़ुर रहमान ने बांग्लादेशी क्रिकेट वेबसाइट बीडीक्रिकटाइम से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'अगर आपको टीम से बाहर कर दिया जाए, तो आप और क्या कर सकते हैं?'

यह भी पढ़ें: '...उनके धर्म को सजा दे रहे?', बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान के बचाव में उतरे शशि थरूर, BCCI को घेरा

मुस्ताफिज़ुर रहमान को दिसंबर 2025 में हुए आईपीएल 2026 मिनी नीलामी में केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा था. शुरुआत में यह सौदा उनके क्रिकेट कौशल को लेकर चर्चा में रहा, लेकिन जल्द ही मामला मैदान से बाहर के विवादों में फंस गया.

राजनीतिक और सामाजिक विरोध से बढ़ा विवाद

मुस्ताफिज़ुर की नियुक्ति के बाद कुछ राजनीतिक संगठनों और धार्मिक समूहों ने इसका विरोध किया. यह विरोध खास तौर पर बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद तेज हुआ.

विवाद तब और बढ़ गया जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कौस्तव बागची ने सार्वजनिक रूप से कोलकाता में आईपीएल मैचों में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई. इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक शाहरुख खान को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक हलकों में आलोचना शुरू हो गई.

यह भी पढ़ें: KKR ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को किया रिलीज, BCCI के निर्देश पर फ्रेंचाइजी का बड़ा फैसला

बीसीसीआई ने क्यों लिया फैसला

हालांकि बीसीसीआई ने सीधे तौर पर राजनीतिक विवाद का उल्लेख नहीं किया, लेकिन बोर्ड ने हालात को देखते हुए एहतियाती कदम उठाया. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'देश और आसपास के हालात को देखते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिज़ुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करें.' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला आईपीएल 2026 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

केकेआर का आधिकारिक बयान

कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, 'कोलकाता नाइट राइडर्स पुष्टि करता है कि बीसीसीआई और आईपीएल प्रबंधन ने आगामी आईपीएल सत्र से पहले मुस्ताफिज़ुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है. यह फैसला बीसीसीआई के निर्देशों और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के तहत लिया गया है. नियमों के अनुसार, बीसीसीआई कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी लेने की अनुमति देगा, जिसकी जानकारी समय पर साझा की जाएगी.'

लेटेस्ट

