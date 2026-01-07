scorecardresearch
 
'ये देश की बेइज्जती...', ICC ने बांग्लादेश की ड‍िमांड ठुकराई, BCB ने अब चला 'लेटर बम' का पैंतरा

ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) के फैसले के बाद अब बांग्लादेश ICC को एक और लेटर भेजेगा, BCB भारत में T20 वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर अड़ा हुआ है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत में T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने के अपने फैसले पर अड़ा हुआ है.

बांग्लादेश भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता है (File Photo: AP)
भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर कायम है. BCB ने सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा का हवाला देते हुए टूर्नामेंट में खेलने से इनकार किया है. वहीं ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) ने स्थान बदलने की मांग खारिज कर दी, जिसके बाद बांग्लादेश एक और लेटर भेजेगा.

भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अपने फैसले पर अड़ा हुआ है. सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत में टूर्नामेंट खेलने से इनकार कर दिया है.

बुधवार शाम BCB की अंतरिम सरकार के युवा और खेल सलाहकार आसिफ नजरुल के साथ एक और अहम बैठक हुई. इस बैठक में भी बांग्लादेश ने साफ कर दिया कि वह खिलाड़ियों की सुरक्षा और देश की गरिमा से कोई समझौता नहीं करेगा.

Bangladesh के भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग

आसिफ नजरुल ने कहा- हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अपमान, खिलाड़ियों की सुरक्षा और देश की प्रतिष्ठा की कीमत पर नहीं करेंगे.  उन्होंने यह भी कहा कि ICC से मिले लेटर में भारत में पैदा हुई गंभीर सुरक्षा चिंताओं को सही तरीके से नहीं समझा गया है. 

BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने बताया कि बोर्ड आज या कल ICC को एक और लेटर भेजेगा. खबर है कि ICC ने मैचों के स्थान बदलने की बांग्लादेश की मांग खारिज कर दी है और कहा है कि भारत में कोई ठोस सुरक्षा खतरा सामने नहीं आया है.

BCB को ICC से एक लेटर मिला है, लेकिन नजरुल का मानना ​​है कि वे भारत में गंभीर सिक्योरिटी मामलों को नहीं समझ पाए हैं. उन्होंने कहा- हमें ICC का लेटर मिला है, और ऐसा लगता है कि वे भारत में पैदा हुए गंभीर सिक्योरिटी मामलों को समझ नहीं पाए हैं. यह केवल एक सिक्योरिटी मामला नहीं है, बल्कि देश की बेइज्जती का भी मामला है. 

BCB प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने कहा कि बांग्लादेश अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और आज या कल ICC को एक और लेटर भेजेगा. खबर है कि ICC ने बांग्लादेश की मैचों को दूसरी जगह कराने की रिक्वेस्ट को यह कहते हुए मना कर दिया है कि कोई एक्शन लेने लायक सिक्योरिटी इनपुट नहीं है. 

BCB चेयरमैन ने अपने बयान में कहा कि ICC का उनकी मांग को मना करना प्रोपेगैंडा और फेक न्यूज है. जहां तक मुझे पता है - ICC ने BCB को लिखकर भरोसा दिलाया है कि वे उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देंगे, इसलिए उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और भारत में न खेलने के अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए. BCB ने वह काउंटर ऑफर अपनी सरकार के पास ले गया. लेकिन बांग्लादेश बोर्ड ने ICC की उस रिक्वेस्ट को मना कर दिया है. 

 

