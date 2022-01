IPL 2022: कोहली के साथ RCB में खेल सकता है यह बेबी AB de villiers, जर्सी में फोटो वायरल

वेस्टइंडीज में खेले जा रहे ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में साउथ अफ्रीका के प्लेयर Dewald Brevis ने बल्ले से धमाल मचाया हुआ है. उन्हें प्यार से बेबी एबी डिविलियर्स (AB de villiers) और AB 2.0 कहा जाता है. वे अगले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में विराट कोहली के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम में खेल सकते हैं.

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज Dewald Brevis ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में कुछ धमाकेदार पारियां खेलकर दिग्गजों को अपना फैन बनाया है. उन्होंने पिछले मैचों में 65, 104, 96 और 97 की पारी खेली है. इसमें एक शतक भी शामिल है.

Brevis ने आरसीबी जर्सी में एक फोटो शेयर की

दरअसल, Dewald Brevis भी आरसीबी टीम के बहुत बड़े फैन हैं. इसी के चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर आरसीबी की जर्सी पहने हुए एक फोटो शेयर की है. इसके बाद से फैंस के बीच यही सवाल गूंजने लगा है कि क्या अगले सीजन में ब्रेविस RCB टीम में कोहली के साथ खेलते दिखाई देंगे?

कोहली के साथ जरूर खेलेंगे Brevis

ट्विटर पर फैंस ने यही फोटो वायरल करते हुई कई तरह के कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा- बहुत खुशी होगी, यदि कोई आईपीएल टीम Brevis को खरीदने के लिए बोली लगाएगी तो, खासकर आरसीबी टीम. वहीं, दूसरी यूजर ने लिखा- पता नहीं कब, लेकिन Brevis एक दिन विराट कोहली के साथ आईपीएल में आरसीबी के लिए जरूर खेलेंगे.

Will be happy if any IPL franchise bid for Dewald brewis. Specially RCB #IPLAuction

आरबीसी ने कोहली समेत तीन खिलाड़ियों को रिटेन किया

बता दें कि आरसीबी ने अगले सीजन के लिए तीन ही खिलाड़ियों को रिटेन किया है. यह प्लेयर विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं. कोहली ने पिछले सीजन के बाद से ही टीम की कप्तानी छोड़ दी है. ऐसे में आरसीबी को अब अपने नए कप्तान की भी तलाश है.

आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन 12, 13 फरवरी को बेंगलुरु में होनी है. इस नीलामी में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए आरबीसी के पर्स में अब सिर्फ 57 करोड़ रुपए बचे हैं.

Don't know when, but Dewald Brewis gonna play along with Virat Kohli one day in the RCB jersey! @RCBTweets #CricketTwitter #Cricket