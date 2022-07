Babar Azam-Virat Kohli: ‘दिल जीत लिया भाई’, विराट कोहली के सपोर्ट में आए बाबर आजम तो गदगद हुआ ट्विटर

लंदन के लॉर्ड्स मैदान में बुधवार (14 जुलाई) की रात जब टीम इंडिया की इंग्लैंड के हाथों हार हुई. जब मैच का नतीजा आया, तब सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान एक ट्वीट पर गया. जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म ने किया था. बाबर आज़म ने विराट कोहली के साथ एक तस्वीर डाली, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह वक्त भी निकल जाएगा.

विराट कोहली पिछले पौने तीन साल से एक शतक के इंतज़ार में हैं. इस वक्त वह अपने क्रिकेट करियर के सबसे बुरे दौर में हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. ऐसे में कई दिग्गज और फैन्स उनका समर्थन कर रहे हैं. लेकिन हर कोई तब हैरान रह गया, जब बाबर आज़म ने विराट कोहली के समर्थन में ट्वीट किया.

One frame 👑❤️ babar bhai 1 hi dil hai kitne bar jeeto gay love you so much ❤️❤️@babarazam258 @imVkohli #BabarAzam𓃵 pic.twitter.com/tzOUTkKfGq — Mani Shaikh (@ManiShaikh19) July 14, 2022

Still not over this 🥺❤️



My 2 FAVS ❤️❤️



Babar, 1 Dil aur kitna jeeto gy Yaar? 😘 https://t.co/AbfkYKP5hp — H A M Z A 🇵🇰 (@HamzaKhan259) July 14, 2022

Kohli and Babar Azam if they were born before Independence pic.twitter.com/b1ZLmHXIoH July 14, 2022

The Pakistan captain has extended his support to Virat Kohli 🙌



Details ⬇️https://t.co/K4txWmSIDX — ICC (@ICC) July 15, 2022

भारत और पाकिस्तान के बीच जो टक्कर रहती है, वह जगजाहिर है. उस बीच इस तरह बाबर आज़म का ट्वीट करना हर किसी को भा गया. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेज़ी से वायरल हुई, बाबर आज़म का यह ट्वीट भी 25 हज़ार से ज्यादा बार रिट्वीट किया गया और लाखों लोगों ने इसे लाइक भी किया.

babar fans after he decided to support kohli https://t.co/2TqmpHj4lZ pic.twitter.com/CyfOLWZb52 — taha. (@StanAbdurr) July 14, 2022

When your own countrymen trolls you for your bad form . Some good people over the border stand by your side ! Thank you so much Babar Azam for supporting our Virat Kohli.



Nice gesture before some good cricket coming between India and Pakistan. 🇮🇳 🫂 🇵🇰 pic.twitter.com/QVmtAur1xT — Akshat (@AkshatOM10) July 14, 2022

Kohli replying to Babar's tweet would settle down everything. — S A A D 🇵🇰 (@SaadSays22) July 14, 2022

Babar Azam latest instagram post shows that cricket is beyond boundaries. 🇮🇳🇵🇰 #ViratKohli #BabarAzam pic.twitter.com/aqmoCUCpgF — Yash Mall (@iYashMall) July 14, 2022

बाबर के ट्वीट को लोगों ने रिट्वीट करते लिखा कि बाबर आज़म का पोस्ट बताता है कि क्रिकेट सीमाओं से काफी परे है. आईसीसी ने भी बाबर आजम की तारीफ की और विराट कोहली को लेकर किए ट्वीट को पोस्ट किया. फैन्स ने लिखा कि अगर विराट कोहली इस ट्वीट का जवाब दे दें, तो सबकुछ ठीक हो जाएगा.

गौरतलब है कि बाबर आजम और विराट कोहली के बीच यूं तो रिकॉर्ड के मामले में रेस लगी रहती है, लेकिन दोनों एक अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं. टी-20 वर्ल्डकप के दौरान भी दोनों को साथ में बात करते देखा गया, जिसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी.

विराट कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, ऐसे में उनकी प्लेइंग-11 में जगह पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कई दिग्गजों ने यहां तक सलाह दे दी है कि विराट कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए. हालांकि टीम मैनेजमेंट विराट कोहली के साथ खड़ा है.