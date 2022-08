Babar Azam Troll: बाबर आजम की इंग्लिश सुनकर हंसी नहीं रोक पाएंगे, फैन्स बोले- इनसे अच्छी तो सरफराज बोलता है

Babar Azam Troll: खेल जगत हो या फिल्मी दुनिया, हर क्षेत्र में स्टार्स के फैन्स उनकी जमकर तारीफें करते हैं. उनके लिए दीवाने हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर कई बार कुछ फैन्स अपने स्टार्स के लिए लड़ भी लेते हैं. मगर जब ये स्टार गलती करते हैं या उनकी छोटी से छोटी चीजें भी यूजर्स के ट्रोल का शिकार हो जाती हैं.

ऐसा ही कुछ इस बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ हुआ है. वह लगातार ट्रोलर्स के शिकार हो रहे हैं. एक दिन पहले ही यूजर्स ने बाबर आजम को बाहर निकलते पेट के कारण ट्रोल किया था. अब उनकी इंग्लिश भाषा को लेकर ट्रोल किया जा रहा है. वैसे बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में हमेशा से इंग्लिश भाषा की समस्या रही है.

बाबर आजम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

दरअसल, नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे बाबर आजम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. इसमें वह एक मैच को बाद इंटरव्यू के दौरान काफी रुक रुककर इंग्लिश बोलते नजर आ रहे हैं.

बाबर को देखा जा सकता है कि वह बीच में रुकते हैं, कुछ सोचते हैं और फिर बोलते दिखाई दे रहे हैं. कई बार तो वह कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. इसको लेकर अब यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है.

Even Sarfaraz used to speak better english than Babar Azam😂 pic.twitter.com/mvK4S701J3 — Vaibhav Ingale (@itzvri45) August 18, 2022

नीदरलैंंड पर पाकिस्तान को 2-0 की अजेय बढ़त

यह वाकया नीदरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के बाद का है. 18 अगस्त को खेले गए इस मैच में पाकिस्तान टीम ने नीदरलैंड को 7 विकेट से हराया था. इसी के साथ तीन वनडे की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. दूसरा वनडे जीतने के बाद ही बाबर ग्राउंड पर ही इंटरव्यू में बात कर रहे थे. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

classy english made by our captain babar azam😂 https://t.co/Mv23Mu42iC — Hamza Khan Tanoli (@Tanolibahi786) August 19, 2022

यूजर्स ने इस तरह किया बाबर आजम को ट्रोल

एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया और उसके साथ पोस्ट में लिखा- पूर्व कप्तान सरफराज अहमद भी बाबर आजम से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे. वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- मैच दर मैच, बाबर आजम की इंग्लिश अच्छी होती जा रही है. यह अच्छी बात है. इसके अलावा दूसरे यूजर ने लिखा- हमारे कप्तान बाबर आजम ने क्लासिक इंग्लिश बनाई है.

Game by game, @babarazam258's English is improving too. Great signs 😊😀💪❤️ — Mir Aabid ( میرعابد) (@Listenaabid) August 18, 2022

Babar Azam’s cricket skills = 👌🏽

Babar Azam’s English = 👎🏽 — Yash 💁🏽‍♂️ (@iamweiird) August 19, 2022