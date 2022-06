Babar Azam-Virat Kohli T20 Ranking: बाबर आजम की बादशाहत, टी-20 रैंकिंग के महारिकॉर्ड में कोहली को पछाड़ा, विराट टॉप-20 में भी नहीं

भारत और आयरलैंड (India Vs Ireland) के बीच टी-20 सीरीज़ खत्म के बाद आईसीसी ने ताज़ा रैंकिंग जारी की है. बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) नंबर-1 पर कब्जा जमाए हुए हैं. बाबर आजम ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को पछाड़ दिया है.

सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर-1 पर बाबर आजम



आईसीसी ने जानकारी दी है कि बाबर आजम सबसे ज्यादा वक्त तक टी-20 रैंकिंग में नंबर-1 पर रहने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जो 1013 दिनों तक टी-20 रैंकिंग में नंबर-1 पर रहे थे.



बाबर आजम लंबे वक्त से टी-20 रैंकिंग में नंबर-1 पर ही कब्जा जमाए हुए हैं. मौजूदा वक्त में उनकी आईसीसी रेटिंग्स 818 हैं, जबकि उनका करियर बेस्ट 896 का रहा है. वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली टॉप-20 में भी शामिल नहीं हैं. विराट कोहली इस वक्त 571 रेटिंग्स के साथ 21वें नंबर पर हैं.

आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम बनाम विराट कोहली

बाबर आजम

वनडे रैंकिंग- नंबर 1

टी-20 रैंकिंग- नंबर 1

टेस्ट रैंकिंग- नंबर 4

विराट कोहली

वनडे रैंकिंग- 3

टी-20 रैंकिंग- 21

टेस्ट रैंकिंग- 10

Another record for Babar Azam 👊



All the changes in this week's @MRFWorldwide men's rankings 👇