बाबर आजम बने 'सुपरमैन', श्रीलंका के खिलाफ स्लिप में लपका गजब का कैच, देखें VIDEO

रावलपिंडी वनडे में बाबर आजम ने स्लिप में एक हाथ से शानदार कैच लेकर सबका दिल जीत लिया, जिसकी तारीफ शाहीन अफरीदी ने “सुपरमैन जैसा कैच” कहकर की. हालांकि, बल्लेबाज़ी में बाबर का संघर्ष जारी है. उन्होंने पिछले चार वनडे में केवल 74 रन बनाए हैं और 83 पारियों से शतक नहीं लगाया है.

बाबर आजम ने स्लिप में लपका शानदार कैच (Photo: ITG)
शाहीन शाह अफरीदी ने मंगलवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहले वनडे मैच में बाबर आज़म द्वारा लिए गए शानदार कैच की जमकर तारीफ की. श्रीलंका की पारी के 27वें ओवर में बाबर ने स्लिप में ऐसा कैच पकड़ा जिसने पूरे मैदान में उत्साह की लहर दौड़ा दी.

बाबर ने पकड़ा शानदार कैच

सदीरा समरविक्रमा ने हारिस रऊफ की एक गेंद को स्लिप की दिशा में एज किया, और गेंद बाबर के दाईं ओर तेजी से उड़ गई. लेकिन बाबर ने एक हाथ से लाजवाब कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया. गेंद लगभग उनके पास से निकल चुकी थी, लेकिन उन्होंने शानदार तरीके से उसे लपक लिया. इस पल को और खास बना दिया शाहीन अफरीदी की समझदार कप्तानी ने, जिन्होंने ठीक उसी गेंद से पहले स्लिप फील्डर को लगाया था.

कप्तान शाहीन अफरीदी ने की तारीफ

कैच लेने के बाद बाबर ने जश्न मनाने का पोज़ दिया और उनके साथी खिलाड़ी उन्हें बधाई देने दौड़ पड़े. कमेंटेटर आमिर सोहैल ने भी इस प्रयास को "शानदार कैच" करार दिया. बाबर की तारीफ करते हुए शाहीन अफरीदी ने कहा, “बाबर का कैच सुपरमैन जैसा था.”

खराब फॉर्म से जूझ रहे बाबर

जहां बाबर आज़म ने स्लिप में गज़ब का कैच पकड़ा, वहीं बल्लेबाज़ी में उनका संघर्ष जारी रहा. पिछले चार वनडे मैचों में उन्होंने सिर्फ 74 रन बनाए हैं, औसत 18.50 रहा है. मंगलवार को उन्होंने 51 गेंदों पर 29 रन (तीन चौकों के साथ) बनाए और वानिंदु हसरंगा की गेंद पर बोल्ड हो गए.

हसरंगा ने ऑफ स्टंप के बाहर से आती एक गूगली फेंकी, जिस पर बाबर आगे बढ़कर डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद अंदर आकर ऑफ स्टंप उड़ा गई. यह इतनी बेहतरीन गेंद थी कि दुनिया के किसी भी बल्लेबाज़ को मात दे सकती थी. बाबर कुछ पल तक हैरान खड़े रहे और फिर पवेलियन लौट गए, जिससे पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गया.

बाबर का पिछला शतक एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ आया था. तब से अब तक वह 83 पारियों से शतक नहीं बना पाए हैं. इस सिलसिले में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी कर ली है. जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतने ही पारियों तक शतक नहीं बनाया था.

