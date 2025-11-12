पाकिस्तान में फिर श्रीलंका क्रिकेट टीम पर आतंकी हमले का खतरा? स्टेडियम पहुंचे गृहमंत्री नकवी

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हाल ही में आतंकी हमले के बाद दौरे पर आई श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने श्रीलंकाई टीम के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें ‘फूलप्रूफ सुरक्षा’ का आश्वासन दिया.

और पढ़ें

पाकिस्तान ने एक बार फिर अप्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी जमीन का इस्तेमाल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को आतंकी गतिविधियों के लिए करने दिया. दोनों देशों के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब दोहा में शांति वार्ता विफल रही और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के भीतर स्थित टीटीपी शिविरों पर सैन्य कार्रवाई की.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में इस्लामाबाद कोर्ट के पास सुसाइड अटैक, आग का गोला बनी कार... धमाके में 12 की मौत

12 लोगों की हुई मौत

मंगलवार को इस्लामाबाद के एक न्यायिक परिसर के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए और कई घायल हुए. वहीं, उत्तरी पाकिस्तान के वाना इलाके में वाना कैडेट कॉलेज पर आतंकी हमले की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और करीब 300 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया.

Advertisement

सूचना मंत्री अता तारार ने कहा कि अगर सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई नहीं की होती, तो पाकिस्तान को 2018 के पेशावर स्कूल हमले जैसा बड़ा हादसा झेलना पड़ सकता था.

पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सुरक्षा सवालों में रही है

तीन साल पहले न्यूजीलैंड की टीम ने रावलपिंडी में होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज़ को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया था और सुरक्षा खतरे की विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद बिना मैच खेले ही वापस लौट गई थी. इसी कारण मोहसिन नकवी खुद स्टेडियम पहुंचे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया.

यह भी पढ़ें: बाबर का ODI में फ्लॉप शो जारी, बर्गर ने ऐसे किया फैसलाबाद में ढेर, VIDEO

2009 में श्रीलंका टीम पर हुआ था हमला

बता दें कि मार्च 2009 में, टीटीपी आतंकियों ने गद्दाफी स्टेडियम के पास श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला किया था, जिसके बाद लगभग 10 साल तक पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बंद रहा था. सूत्रों के अनुसार, खिलाड़ियों की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है, पाकिस्तान आर्मी और पैरामिलिट्री रेंजर्स को खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा की निगरानी के लिए तैनात किया गया है.

श्रीलंका की टीम रावलपिंडी में तीन वनडे मैच खेलने के बाद 17 से 29 नवंबर तक जिम्बाब्वे के साथ एक टी20 त्रिकोणीय सीरीज़ में भाग लेगी.

---- समाप्त ----