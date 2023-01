Babar Azam Video: पर्सनल वीडियो-फोटोज लीक होने के बीच बाबर आजम का पहला ट्वीट, जानिए क्या कहा

Babar Azam Video: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम लगातार मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं. घरेलू मैदान पर वनडे और टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब उनकी कप्तानी पर भी उंगलियां उठने लगी हैं. अब सोशल मीडिया पर उनके कुछ पर्सनल वीडियो और फोटोज लीक होने का दावा किया जा रहा है. मगर इसी बीच बाबर ने एक ट्वीट कर हलचल मचा दी है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ पर्सनल वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें दिखने वाले बाबर आजम ही हैं. इसके बाद कुछ यूजर्स ने बाबर को जमकर ट्रोल किया, तो कुछ फैन्स ने बाबर का भी सपोर्ट किया.

इस तरह का दावा किया जा रहा है

सबसे पहले ट्विटर पर @niiravmodi अकाउंट से एक वीडियो और फोटो शेयर किया गया. इसमें दावा किया गया है कि वीडियो में दिखने वाला शख्स बाबर आजम है और वह एक लड़की से वीडियो चैट करता दिख रहा है. एक इंस्टाग्राम पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया, जो किसी eish.arajput1 अकाउंस से शेयर किया गया दिख रहा है. हालांकि बाबर ने अब तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है.

मगर अब इसी बीच बाबर ने अपनी एक कूल लुक वाली फोटो शेयर की है. पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर ने ट्विटर पर यह फोटो शेयर की. इस तस्वीर में बाबर किसी नदी के किनारे बैठे नजर आ रहे हैं. साथ ही पोस्ट में लिखा, 'खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं लगता.' इस पर कुछ यूजर्स ने कमेंट करते हुए बाबर के ठीक रहने की उम्मीद भी जताई.

बाबर पर लगा था यौन शोषण का आरोप

बता दें कि इससे पहले बाबर आजम पर यौन शोषण का आरोप भी लग चुका है. लाहौर की एक महिला हमिजा मुख्तार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि बाबर ने उनका यौन शोषण किया, जबर्दस्ती गर्भपात कराया और उनसे शादी का झूठा वादा किया.

हमिजा और बाबर स्कूल में साथ पढ़ते थे

पीड़िता ने कहा था, 'बाबर और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे. हम एक ही मोहल्ले में रहते थे. उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया था. उस वक्त उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था.'

हमिजा ने कहा, '2014 में बाबर नेशनल क्रिकेट टीम में चुने गए. उनका बर्ताव धीरे-धीरे बदलने लगा. अगले साल फिर उनसे शादी के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इनकार कर दिया. 2015 में मैंने बाबर को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं. मैं अपने घर वापस नहीं जा सकी, क्योंकि हम घर से भागे थे. बाबर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अबॉर्शन भी करवाया.'