Babar Azam: टेस्ट मैच के पहले ही दिन बाबर आजम ने टपकाए दो कैच, भड़क गए पाकिस्तानी फैन्स

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच गॉल में खेला जा रहा है. रविवार को इस मैच का पहला दिन था और श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट खोकर 315 रन बनाए. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भले ही पाकिस्तान ने थोड़ी वापसी की हो, लेकिन कप्तान बाबर आजम फैन्स के निशाने पर रहे.



बाबर आजम ने टेस्ट मैच के पहले ही दिन दो कैच टपका दिए, जिसपर फैन्स खफा हो गए. मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है. लेकिन 27 साल के इस बल्लेबाज ने फील्डिंग में ऐसी गलतियां की, जो इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को भारी पड़ सकती थीं.



बाबर आजम ने श्रीलंका की पारी के 52वें ओवर में एंजेलो मैथ्यूज़ का कैच टपका दिया, जब स्पिनर नौमान अली की बॉल पर एक्स्ट्रा कवर में खड़े बाबर से गलती हो गई. इसके अलावा 82वें ओवर में जब बाबर आजम स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे, तब उन्होंने निरोशन डिकवेला का कैच टपका दिया.

Babar Azam drops another catch, Niroshan Dickwella survives☹️



Earlier, he also dropped Angelo Matthews!



Not a good day on the field for Pakistan skipper#SLvPAK #BabarAzam pic.twitter.com/Qms6UOW5IJ