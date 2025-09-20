PAK के खिलाफ मैच से पहले भारत को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर के सिर में लगी चोट

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के अपने अंतिम ग्रुप-स्टेज मुकाबले में ओमान को 21 रनों से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई. ओमान ने भारत को कड़ी टक्कर दी. लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका. भारत का अगला मैच रविवार को पाकिस्तान से है. यह टीम इंडिया की सुपर-4 की पहली भिड़ंत होगी. लेकिन इससे पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है.

दरअसल, ओमान के खिलाफ हुए मैच में भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को दूसरी पारी में चोट लग गई. लक्ष्य का पीछा कर रहे ओमान के खिलाफ 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक कैच पकड़ने की कोशिश की और गेंद उनके हाथों से फिसल गई और कैच छूट गया. इसी कोशिश में वह संतुलन खो बैठे और सिर ज़मीन से टकरा गया. इसके बाद वह ओमान की पारी में मैदान पर वापस नहीं लौटे. यह भी माना जा रहा है कि अक्षर पाकिस्तान के खिलाफ अगले बड़े मुकाबले से बाहर हो सकते हैं.

टी दिलीप ने अक्षर पटेल की चोट पर क्या कहा

ओमान के खिलाफ मैच के बाद भारत के फील्डिंग कोच टी. दिलीप ने बताया कि अक्षर ठीक हैं. हालांकि, अगले मैच से पहले टीम इंडिया के पास बहुत कम समय है, इसलिए अक्षर का पाकिस्तान के खिलाफ खेल पाना मुश्किल चुनौती हो सकता है.

बता दें कि ओमान के खिलाफ खेले गए मैच में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए थे. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को बाहर किया गया था. उनकी जगह अर्शदीप और हर्षित राणा टीम में आए थे. देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ भारत किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरता है.

