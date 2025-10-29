भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर को कैनबरा के मानुका ओवल में खेला गया पहला टी20 मुकाबला भले ही बारिश की वजह से धुल गया हो, लेकिन इस मैच से भारतीय टीम को 2 पॉजिटिव संकेत भी मिले.
लंबे अरर्से से टी20 क्रिकेट में रनों के लिए जूझ रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव पुराने रंग में नजर आए. सूर्या ने इस मैच में अपने 150 टी20 छक्के भी पूरे किए.वहीं शुभमन गिल का भी व्हाइटबॉल क्रिकेट में दम दिखा. वह हाल में संपन्न ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए थे. गिल बतौर कप्तान यह सीरीज खेल रहे थे और उन्होंने 3 मुकाबलों में महज 43 रन बनाए थे.
Milestone unlocked 🔓— BCCI (@BCCI) October 29, 2025
1️⃣5️⃣0️⃣ sixes and counting for Captain @surya_14kumar in T20Is 🔥
Updates ▶️ https://t.co/VE4FvHCa1u#TeamIndia | #AUSvIND pic.twitter.com/wyLphOxwII
ऐसे में यह बात तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि 58 गेंद के खेल (9.4 ओवर्स) में भारतीय टीम ने 97/1 का स्कोर बनाया हो, लेकिन कैप्टन सूर्या और उपकप्तान गिल दोनों ने अपनी नाबाद पारियों से सुखद संकेत तो दे दिया.
कैनबरा में हुए मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी खोई लय फिर हासिल की और 24 गेंदों में नाबाद 39 रन की शानदार पारी खेली, जबकि उपकप्तान शुभमन गिल ने भी 20 गेंदों में 37 रन बनाकर बेहतरीन साथ निभाया. लेकिन कैनबरा के मनुका ओवल में हुई लगातार बारिश ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 इंटरनेशनल मैच रद्द करवा दिया.
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9.4 ओवर में एक विकेट पर 78 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा (19) ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए लेकिन नाथन एलिस की स्लो गेंद पर कैच आउट हो गए. इसके बाद सूर्या और गिल ने मिलकर 35 गेंदों में 62 रन जोड़ते हुए शानदार साझेदारी की.
सूर्यकुमार ने जोश हेजलवुड की गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का जड़कर अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया. उन्होंने इसके बाद नाथन एलिस के ओवर में लगातार तीन चौके और एक छक्का लगाकर अपनी पुरानी लय का एहसास दिलाया. वहीं, गिल ने मैथ्यू कुह्नमैन की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर शानदार छक्का लगाया.
Fearless batting on display! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 29, 2025
We’re in for a @surya_14kumar special!
Match Update ➡️ Rain Delay. Revised start time awaited!#AUSvIND 👉 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/nKdrjgZhGQ pic.twitter.com/87NwgUurcT
बारिश के चलते खेल दो बार रुका और आखिरकार मुकाबला रद्द घोषित कर दिया गया. इसके बावजूद भारत के लिए राहत की बात रही कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए, जबकि शुभमन गिल ने भी लाजवाब लय दिखाई.
Full hitting mode ON! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 29, 2025
Captain @surya_14kumar & his deputy @ShubmanGill are putting on a show for #TeamIndia in the 1st T20I! 🇮🇳#AUSvIND 👉 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/nKdrjgZhGQ pic.twitter.com/oNOSvE3JMJ
सूर्या का फॉर्म रहा था डांवाडोल
इस मुकाबले से पहले तक सूर्या की 11 पारियों में उनके बल्ले से 105.26 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 100 रन निकले थे. जबकि पूर्णकालिक कप्तान के तौर पर पूरे कार्यकाल में उनके खाते में अब तक 20 पारियों से महज 330 रन (58, 26, 8, 29, 8, 75, 21, 4, 1, 0, 12, 14, 0, 2, 7*, 47*, 0, 5, 12, 1) आए थे. वहीं सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशल में लगातार 14 पारियों से अर्धशतक नहीं बना पाए हैं.
अब उम्मीद है कि मेलबर्न में 31 अक्टूबर को होने वाले टी20 में एक बार फिर सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल रंग दिखाएंगे.
भारत vs ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल
पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा (मैच रद्द)
दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न
तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट
चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन