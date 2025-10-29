scorecardresearch
 

Feedback

AUS vs IND 1st T20: कैनबरा का रद्द टी-20 मैच दे गया टीम इंड‍िया को 2 पॉज‍िट‍िव संकेत... सूर्या का दिखा पुराना रंग, गिल भी गरजे

कैनबरा में बारिश ने पहला T20 बिगाड़ दिया, लेकिन सूर्यकुमार यादव (39*) और शुभमन गिल (37*) ने शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों की बल्लेबाजी से भारतीय टीम को 2 पॉज‍िट‍िव संकेत भी मिले.

Advertisement
X
शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव का कैनबरा टी20 में प्रदर्शन शानदार रहा (Photo: BCCI)
शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव का कैनबरा टी20 में प्रदर्शन शानदार रहा (Photo: BCCI)

भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच 29 अक्टूबर को कैनबरा के मानुका ओवल में खेला गया पहला टी20 मुकाबला भले ही बार‍िश की वजह से धुल गया हो, लेकिन इस मैच से भारतीय टीम को 2 पॉज‍िट‍िव संकेत भी मिले. 

लंबे अरर्से से टी20 क्रिकेट में रनों के लिए जूझ रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव पुराने रंग में नजर आए. सूर्या ने इस मैच में अपने 150 टी20 छक्के भी पूरे क‍िए.वहीं शुभमन गिल का भी व्हाइटबॉल क्रिकेट में दम दिखा. वह हाल में संपन्न ऑस्ट्रेल‍िया वनडे सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए थे. गिल बतौर कप्तान यह सीरीज खेल रहे थे और उन्होंने 3 मुकाबलों में महज 43 रन बनाए थे.

ऐसे में यह बात तो न‍िश्च‍ित तौर पर कही जा सकती है कि 58 गेंद के खेल (9.4 ओवर्स)  में भारतीय टीम ने 97/1 का स्कोर बनाया हो, लेकिन कैप्टन सूर्या और उपकप्तान गिल दोनों ने अपनी नाबाद पार‍ियों से सुखद संकेत तो दे दिया. 

कैनबरा में हुए मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी खोई लय फिर हासिल की और 24 गेंदों में नाबाद 39 रन की शानदार पारी खेली, जबकि उपकप्तान शुभमन गिल ने भी 20 गेंदों में 37 रन बनाकर बेहतरीन साथ निभाया. लेकिन कैनबरा के मनुका ओवल में हुई लगातार बारिश ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 इंटरनेशनल मैच रद्द करवा दिया.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS Highlights: कैनबरा T20 बार‍िश की वजह से धुला, महज 58 गेंदों का हुआ खेल... अब मेलबर्न में होगी भारत-ऑस्ट्रेल‍िया की टक्कर

सम्बंधित ख़बरें

ind vs aus
हल्की बारिश में भी क्यों घटाए गए ओवर, ये 'कर्फ्यू' रूल बना वजह 
Suryakumar Yadav reacts after being dismissed during the Asia Cup 2025 Twenty20 international cricket final match between India and Pakistan at the Dubai International Stadium in Dubai
सूर्यकुमार यादव के T20 में 150 छक्के पूरे, दिग्गजों के इस खास क्लब में एंट्री 
Iyer and Surya
Suryakumar ने Shreyas Iyer की चोट पर दिया बड़ा अपडेट! 
IND vs AUS 1st T20
कैनबरा T20 बार‍िश की वजह से धुला, महज 58 गेंदों का हुआ खेल, अब मेलबर्न में होगी टक्कर 
Suryakumar Yadav
Captain Suryakumar Yadav से Team India मांगे रन! 
Advertisement

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9.4 ओवर में एक विकेट पर 78 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा (19) ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए लेकिन नाथन एलिस की स्लो गेंद पर कैच आउट हो गए. इसके बाद सूर्या और गिल ने मिलकर 35 गेंदों में 62 रन जोड़ते हुए शानदार साझेदारी की.

सूर्यकुमार ने जोश हेजलवुड की गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का जड़कर अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया. उन्होंने इसके बाद नाथन एलिस के ओवर में लगातार तीन चौके और एक छक्का लगाकर अपनी पुरानी लय का एहसास दिलाया. वहीं, गिल ने मैथ्यू कुह्नमैन की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर शानदार छक्का लगाया.

बारिश के चलते खेल दो बार रुका और आखिरकार मुकाबला रद्द घोषित कर दिया गया. इसके बावजूद भारत के लिए राहत की बात रही कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए, जबकि शुभमन गिल ने भी लाजवाब लय दिखाई.

सूर्या का फॉर्म रहा था डांवाडोल 
इस मुकाबले से पहले तक सूर्या की 11 पारियों में उनके बल्ले से 105.26 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 100 रन निकले थे. जबकि पूर्णकालिक कप्तान के तौर पर पूरे कार्यकाल में उनके खाते में अब तक 20 पारियों से महज 330 रन (58, 26, 8, 29, 8, 75, 21, 4, 1, 0, 12, 14, 0, 2, 7*, 47*, 0, 5, 12, 1) आए थे. वहीं सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशल में लगातार 14 पारियों से अर्धशतक नहीं बना पाए हैं. 

Advertisement

अब उम्मीद है कि मेलबर्न में 31 अक्टूबर को होने वाले टी20 में एक बार फ‍िर सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल रंग दिखाएंगे. 

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल
पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा (मैच रद्द)
दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न
तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट
चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement