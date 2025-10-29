India vs Australia, 1st T20 Live Score: कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 मुकाबले आज (29 अक्टूबर) खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस ऑस्ट्रेलियाई टीम कप्तान म‍िचेल मार्श ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला क‍िया. फ‍िलहाल मैच बार‍िश की वजह से रुका हुआ है.

इस समय भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है. इस समय सूर्यकुमार यादव और शुभमन ग‍िल बल्लेबाजी कर रहे हैं. भारत को पहला झटका अभ‍िषेक शर्मा के रूप में लगा. इस मुकाबले की लाइव कवरेज और स्कोरकार्ड के ल‍िए इस पेज को लगातार र‍िफ्रेश करते रहें.

भारत की पारी की हाइलाइट्स

इस मुकाबले में भारत की ओर से ओपन‍िंंग करने नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभ‍िषेक शर्मा और उनके साथ टीम के उपकप्तान शुभमन ग‍िल आए. दोनों ने ही ताबड़तोड़ शुरुआत की. शुरुआती 3 ओवर में भारतीय टीम ने 26 रन जोड़ लिए. इसके बाद अपना पहला ओवर लेकर आए नाथन एल‍िस ने पांचवीं गेंद पर अभ‍िषेक (19) को ट‍िम डेव‍िड के हाथों कैच आउट करवाया.

भारत का स्कोरकार्ड: (43/1, 5 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन अभ‍िषेक शर्मा कैच ट‍िम डेव‍िड, बोल्ड नाथन एल‍िस 19 शुभमन गिल नाबाद 16 सूर्यकुमार यादव नाबाद 9

विकेट पतन: 1-35 (अभिषेक शर्मा, 3.5 ओवर)

नीतीश रेड्डी हुए शरुआती 3 टी20 से बाहर



नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान लगी बायीं कोहनी की चोट से उबर रहे इस ऑलराउंडर ने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है, जिससे उनकी रिकवरी प्रभावित हुई है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नज़र रख रही है.

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया टी20 हेड टू हेड

हेड टु हेड की बात करें तो टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त हासिल है. अब तक हुए 32 मुकाबलों में भारत ने 20 मुकाबलो में ऑस्ट्रेलिया को मात दी है. दूसरी तरफ कंगारू टीम 11 में ही जीत पाई है, एक मैच बेनतीजा रहा था.

साल 2012 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपने ही देश में टी20 सीरीज में नहीं हराया है. ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के बाद अब टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है. प‍िछली 5 टी20 सीरीज में भारतीय टीम केवल एक बार ऑस्ट्रेल‍िया सरजमीं पर ऑस्ट्रेल‍िया से साल 2008 में हारी थी.

कैनबरा T20I में भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

कैनबरा T20I में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिच ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड

ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

भारत के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (पहले 3 मैच), जेवियर बार्टलेट, माहली बियर्डमैन (तीसरे से पांचवें मैच तक), टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस (चौथे और पांचवें मैच), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (पहले दो मैच), ग्लेन मैक्सवेल (तीसरे से पांचवें मैच तक), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर सांघा, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस.

