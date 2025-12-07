AUS vs ENG 2nd Test Day 4 Highlights: गाबा टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया का जलवा, इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त, मिचेल स्टार्क बने जीत के हीरो

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज (2025-26) का दूसरा मुकाबला ब्रिस्बेन के द गाबा में गुलाबी गेंद से खेला गया. इस मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की. मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 65 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने चौथे दिन (7 दिसंबर) के खेल के तीसरे सीजन में आसानी से हासिल कर लिया. चेज में स्टीव स्मिथ ने नाबाद 23 और ट्रेविस हेड ने 22 रनों का योगदान दिया.

और पढ़ें

इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एशेज सीरीज में 2-0 की लीड ले ली है. ऑस्ट्रेलिया की जीत में तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने ऑलराउंड खेल दिखाया. स्टार्क ने मैच में 8 विकेट झटके और बल्ले से 77 रन बनाए. सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से जीत था. वो मुकाबला दो दिन में ही समाप्त हो गया था. अब दोनों देशों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में होना है.

गाबा टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 241 रन बनाए. इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स, विल जैक्स और जैक क्राउली ही क्रीज पर संघर्ष कर सके. स्टोक्स ने चार चौके की मदद से 152 बॉल पर 50 रन बनाए. वहीं सलामी बल्लेबाज क्राउली ने 44 और जैक्स ने 41 रनों का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से तेज गेंदबाज माइकल नेसर ने पांच विकेट झटके. स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क को भी दो-दो सफलताएं हासिल हुई.

Advertisement

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने काटा था गदर

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 511 रनों पर सिमट गई थी. पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 177 रनों की बड़ी लीड मिली. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में पांच बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े थे. मिचेल स्टार्क ने 13 चौके की मदद से 141 गेंदों पर सर्वाधिक 77 रन बनाए थे. जेक वेदराल्ड (72 रन), स्टीव स्मिथ (61 रन), मार्नस लाबुशेन (65 रन) और एलेक्स कैरी (63 रन) का योगदान भी जबरदस्त रहा. इंग्लैंड की ओर से ब्रायडन कार्स ने चार और बेन स्टोक्स ने तीन विकेट झटके.

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए थे. टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट ने शानदार शतक जमाते हुए 206 गेंदों पर नाबाद 138 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 1 छक्का शामिल था. उनके साथ ओपनर जैक क्राउली ने भी 76 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क सबसे सफल रहे, जिन्होंने अपने स्पेल में 6 विकेट चटकाए. जबकि माइकल नेसर, ब्रेडन डॉगेट और स्कॉट बोलैंड को एक-एक सफलता मिली थी.

मैच का संक्षिप्त स्कोरकार्ड

इंग्लैंड: पहली पारी- 334 रन, दूसरी पारी- 241 रन

टारगेट: 65 रन

ऑस्ट्रेलिया: पहली पारी- 511 रन, दूसरी पारी- 69/2

गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: जेक वेदराल्ड, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), कैमरन ग्रीन, जोश इंगलिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट.

Advertisement

गाबा टेस्ट में इंग्लैंड की प्लेइंग XI: बेन डकेट, जैक क्राउली,ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर.

---- समाप्त ----