Ashes: बॉक्सिंग-डे टेस्ट में भी फेल रही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही दिन दिखा दिया दम

एशेज सीरीज में इंग्लैंड का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है. 5 टेस्ट की सीरीज के शुरुआत दो मैच हारने के बावजूद इंग्लिश टीम में जरा भी सुधार नहीं नजर आ रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 26 दिसंबर से खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड की हालत पतली हो गई है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में मजबूत स्थिति बना ली.

दरअसल, इस बॉक्सिंग-डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो उसके बॉलर्स ने सही साबित किया. ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइनअप के आगे इंग्लैंड की पूरी टीम 185 रन पर ही सिमट गई. इंग्लैंड के लिए कप्तान जो रूट ने 50 रन की पारी खेली. जबकि जॉनी बेयस्टो ने 35 रन बनाए.

इन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने किए शिकार

इन दोनों ही इंग्लिश बल्लेबाजों के अलावा कोई नहीं चला. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में कप्तान पैट कमिंस और स्पिनर नाथन लियोन ने 3-3 विकेट झटके. जबकि मिचेल स्टार्क को दो सफलता मिली. एक-एक विकेट डेब्यू मैच खेल रहे स्कॉट बॉलैंड और कैमरून ग्रीन को मिला.

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की शानदार शुरुआत

पहली पारी में इंग्लैंड को 185 रन पर समेटने के बाद बारी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की थी. ओपनर डेविड वॉर्नर और मार्कस हैरिस ने टीम को शानदार ओपनिंग शुरुआत दी और 57 रन की पार्टनरशिप की. पहला विकेट डेविड वॉर्नर के रूप में गिरा. वॉर्नर 38 रन बनाकर जेम्स एंडरसन की बॉल पर कैच आउट हो गए. इसके बाद कंगारू टीम 4 रन ही जोड़ सकी थी कि पहले दिन का खेल खत्म होने की घोषणा हो गई. हैरिस 20 रन और नाथन लियोन शून्य पर नाबाद लौटे. पहली पारी में अब ऑस्ट्रेलिया टीम इंग्लैंड से सिर्फ 124 रन पीछे है.

