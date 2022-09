Australia T20 World Cup squad: टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, भारत में सीरीज नहीं खेलेंगे डेविड वॉर्नर

Australia T20 World Cup squad: इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. यह वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में ही होना है. इस टीम की कमान एरॉन फिंच को सौंपी गई है. जबकि उपकप्तानी पैट कमिंस के हाथों में रहेगी.

बता दें कि पिछले साल भारत की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप यूएई में कराया गया था. तब ऑस्ट्रेलिया टीम ही चैम्पियन बनी थी. इस बार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड (CA) ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप की टीम को ही चुना है. इसमें सिर्फ एक ही बदलाव किया गया है.

भारत दौरे पर नहीं आएंगे डेविड वॉर्नर

यह बदलाव स्पिनर मिचेल स्वेपसन है. उन्हें बाहर करते हुए ऑलराउंडर टिम डेविड को चुना गया है. साथ ही CA के मुताबिक, टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई यही टीम ही टूर्नामेंट से ठीक पहले भारत दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेगी.

हालांकि, इसमें भी एक बदलाव किया गया है. भारत दौरे पर डेविड वॉर्नर नहीं जाएंगे. उन्हें आराम दिया गया. वॉर्नर की जगह टीम में कैमरून ग्रीन को शामिल किया जाएगा.

कब होगी सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप?

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलना है. यह मैच 20, 23 और 25 सितंबर को खेले जाएंगे. तीनों मैच क्रमशः मोहाली, नागपुर और हैदराबाद में होंगे.

