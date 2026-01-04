मेनिनजाइटिस से जूझ रहे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेमियन मार्टिन, पत्नी ने शेयर किया हेल्थ अपडेट

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन मार्टिन की सेहत को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है. 26 दिसंबर को गोल्ड कोस्ट के अस्पताल में भर्ती कराए गए मार्टिन का इलाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. 54 वर्षीय मार्टिन मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें इंड्यूस्ड कोमा (कृत्रिम कोमा) में रखा गया है.

और पढ़ें

इस बीमारी के चलते दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है. यह बीमारी आमतौर पर वायरस या बैक्टीरिया के कारण होती है. इस बीमारी में तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द और गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके चलते तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है.

डेमियन मार्टिन की सेहत को लेकर उनकी पत्नी अमांडा ने बड़ा अपडेट शेयर किया है. अमांडा ने कहा कि यह दौर पूरे परिवार के लिए बेहद कठिन रहा है. अमांडा ने गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की मेडिकल टीम का विशेष रूप से आभार जताया. अमांडा कहती हैं, 'डेमियन की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है. इस मुश्किल समय में गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने जिस समर्पण और देखभाल के साथ हमारा साथ दिया है, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं. यह समय हमारे परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण है और हम सभी से हमारी निजता का सम्मान करने की अपील करते हैं.'

Advertisement

गिलक्रिस्ट ने भी दिया था अपडेट

डेमियन मार्टिन के टीममेट रहे एडम गिलक्रिस्ट ने भी उनकी सेहत पर अपडेट देते हुए कहा था कि वो इलाज के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बिग बैश लीग (BBL) मैच में कमेंट्री के दौरान गिलक्रिस्ट ने कहा था, डेमियन इस वक्त अस्पताल में हैं और यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन पिछले 24 घंटों में मेडिकल टेस्ट के नतीजों से कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं. उनके लिए मिल रहे प्यार और दुआओं को देखकर अच्छा लग रहा है. वह एक शानदार खिलाड़ी और बेहतरीन इंसान हैं, उम्मीद है उनकी रिकवरी इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी.'

डेमियन मार्टिन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट, 208 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलकर 9872 रन बनाए. उन्होंने दिसंबर 1992 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रिसबेन में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. मार्टिन 2004 में भारत में टेस्ट सीरीज जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का अहम हिस्सा रहे.

डेमियन मार्टिन 1999 और 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम्स के सदस्य भी रहे. 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने भारत के खिलाफ 84 गेंदों में नाबाद 88 रनों की शानदार पारी खेली थी. तब मार्टिन ने कप्तान रिकी पोंटिंग (140*) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए नाबाद 234 रनों की साझेदारी की. उन्होंने 2006-07 एशेज सीरीज के दौरान एडिलेड टेस्ट खेलने के बाद अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

---- समाप्त ----