Asif Ali and Fareed Ahmad Fight: मैदान में भिड़ने वाले पाकिस्तानी-अफगानिस्तानी प्लेयर्स पर कार्रवाई, ICC ने दी ये सजा

Asif Ali and Fareed Ahmad Fight: एशिया कप 2022 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए मुकाबले में मैदान के अंदर और बाहर लड़ाइयां देखने को मिली थीं. मैदान के अंदर खिलाड़ी आपस में भिड़ गए थे. जबकि स्टैंड और स्टेडियम के बाहर फैन्स के बीच जमकर लड़ाई हुई थी.

इसी मामले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों पर कार्रवाई की है. यह कार्रवाई पाकिस्तान के आसिफ अली और अफगानिस्तान के फरीद अहमद पर हुई है. आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है.

इस तरह भिड़ गए आसिफ और फरीद

दरअसल, मैच के दौरान ये दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए थे. हालांकि मामला ज्यादा बढ़ता इससे पहले ही बीच बचाव कर लिया गया था. यह घटना पाकिस्तानी बल्लेबाजी के दौरान 19वें ओवर में हुई. तेज गेंदबाज फरीद अहमद की चौथी बॉल पर आसिफ अली ने छक्का जमा दिया था. यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए 8 बॉल पर 12 रनों की जरूरत थी और उसके पास 2 ही विकेट बाकी थी. सारी उम्मीद आसिफ अली पर थी, क्योंकि वह अकेले स्पेशल बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे.

Asif Ali and Fareed Ahmad charged with breaching the ICC Code of Conduct.



Details 👇