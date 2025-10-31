Asia Cup 2025 Trophy Update: एशिया कप 2025 की विजेता ट्रॉफी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को उम्मीद है कि आने वाले अगले 'एक-दो दिनों' में यह ट्रॉफी मुंबई स्थित उसके हेडक्वार्टर पहुंच जाएगी. लेकिन अगर गतिरोध जारी रहा, तो भारतीय बोर्ड 4 नवंबर को इस मुद्दे को आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) के समक्ष उठाएगा.

भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप जीता था. लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी (एशियन क्रिकेट काउंसिल) और पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

वहीं एश‍िया कप के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. वहीं भारतीय टीम ने भी पाकिस्तान के ख‍िलाड‍ि़यों से एश‍िया कप के 3 मुकाबलों के दौरान हाथ नहीं मिलाया था.

वैसे नकवी ने पहले ही कह दिया था कि ट्रॉफी भारत को सौंपी जा सकती है, लेकिन उसे वे (नकवी) ही प्रदान करेंगे. जीत को एक महीना बीत जाने के बाद भी बीसीसीआई को अब तक ट्रॉफी की आधिकारिक हैंडओवर का इंतजार है.

VIDEO | Mumbai: BCCI Secretary Devajit Saikia has expressed disappointment over the delay in receiving the Asia Cup trophy, more than a month after India’s triumph in the tournament.



He said, "We are not very happy with the way the trophy has not been handed over to us even… pic.twitter.com/LqVzTArNvH — Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2025

दैवजीत सैकिया ने बताया एश‍िया कप ट्रॉफी पर अपडेट

बीसीसीआई के संयुक्त सचिव देवजीत सैकिया ने पीटीआई से कहा- हां, हमें थोड़ी निराशा है कि एक महीने बाद भी हमें ट्रॉफी नहीं दी गई है. हमने करीब 10 दिन पहले एसीसी अध्यक्ष को इस बारे में पत्र भी लिखा था, लेकिन उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. वे अब भी ट्रॉफी अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले एक-दो दिनों में ट्रॉफी बीसीसीआई के मुंबई कार्यालय पहुंच जाएगी.

सैकिया ने कहा कि अगर जल्द ट्रॉफी नहीं सौंपी गई, तो बीसीसीआई इस मामले को 4 नवंबर से दुबई में शुरू होने वाली आईसीसी की तिमाही बैठक में उठाएगा. दुबई में ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में भी एक घंटे से ज्यादा की देरी हुई थी. बाद में बिना किसी स्पष्टीकरण के ट्रॉफी को मैदान से हटा लिया गया था, जिससे सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया, जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ था.

वहीं बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर ट्रॉफी की वापसी की मांग की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नकवी अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि भारतीय खिलाड़ी किसी भविष्य के आयोजन में व्यक्तिगत रूप से आकर इसे लें.

सैकिया ने कहा, “बीसीसीआई की ओर से हम पूरी तरह तैयार हैं कि इस मुद्दे को कैसे सुलझाना है. मैं देशवासियों को आश्वस्त कर सकता हूं कि ट्रॉफी भारत जरूर आएगी, बस समय तय नहीं है. एक दिन वह जरूर आएगी. हमने पाकिस्तान के खिलाफ सभी मैच जीते हैं और चैम्प‍ियन बने हैं. सब कुछ रिकॉर्ड पर है. बस ट्रॉफी गायब है. मुझे उम्मीद है कि विवेकपूर्ण फैसला होगा.”

गुवाहाटी टेस्ट में लंच से पहले टी ब्रेक की संभावना

वहीं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में सेशन के क्रम को उलटने की संभावना है. यानी चाय (टी) का ब्रेक लंच से पहले हो सकता है. सैकिया ने पुष्टि की कि गुवाहाटी में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होने की वजह से खेल के समय में बदलाव पर चर्चा चल रही है.

उन्होंने कहा- इसे लेकर प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि देश के पूर्वी हिस्से में सूरज जल्दी उगता और जल्दी ढलता है. इसलिए दिन में छह घंटे के खेल को समायोजित करने के लिए समय में बदलाव जरूरी है. अगर मैच का समय सामान्य लंच से पहले शुरू किया गया तो उस वक्त लंच का समय नहीं होगा. इसलिए सेशनों का अदला-बदली (स्वैपिंग) हो सकती है. यह कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोसेस जारी है और अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

