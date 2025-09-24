scorecardresearch
 

फ‍िर ज‍िंदा हुई भारत-पाक‍िस्तान में एश‍िया कप फाइनल होने की उम्मीद! श्रीलंका की हार से बना द‍िलचस्प समीकरण

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 23 स‍ितंबर को करो या मरो के मैच में जरूरी जीत हासिल की, जिससे उनके लिए एशिया कप 2025 में आगे बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है. इससे एक बार फ‍िर भारत और पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप फाइनल होने की उम्मीद बन गई है. अगर भारत सुपर-4 में जीतता है और पाकिस्तान बांग्लादेश को हराता है, तो 28 स‍ितंबर को एक बार फ‍िर फाइनल में IND vs PAK भ‍िड़ंत देखने को मिल सकती है.

श्रीलंका की हार... और बन गई भारत-PAK के बीच एश‍िया कप फाइनल होने की संभावना (Photo: AP )
श्रीलंका की हार... और बन गई भारत-PAK के बीच एश‍िया कप फाइनल होने की संभावना (Photo: AP )

एशिया कप 2025 अब अपने आखिरी दौर में है, केवल चार मैच बाकी हैं, जिसमें रविवार को दुबई में होने वाल ग्रैंड फाइनल भी शाम‍िल है.

सुपर-4 राउंड की शुरुआत में भारत और बांग्लादेश ने जीत हासिल की थी. मंगलवार (23 स‍ितंबर) को पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर अपने फाइनल में जाने की उम्मीदों को फिर से जिंदा रखा है. एक संभावना यह भी है कि अब भारत-पाक‍िस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 का फाइनल हो सकता है. 

पाकिस्तान के लिए श्रीलंका के ख‍िलाफ होने वाला मैच करो या मरो जैसा था. पहले खेलते हुए श्रीलंका ने 133/8 बनाए. पाकिस्तान ने महज 5.3 ओवर्स में 45 रन जोड़े, लेकिन फिर उनकी टीम का स्कोर 80/5 हो गया.

वो तो भला हो मोहम्मद नवाज (38 रन)* और हुसैन तलत (32 रन)* का, ज‍िन्होंने मिलकर 58 रन की शानदार साझेदारी कर टीम को 12 गेंद पहले जीत दिला दी. 

यह भी पढ़ें: एश‍िया कप में नया बखेड़ा... पहले PAK फ‍िर श्रीलंका के ख‍िलाड़ी ने उतारी नकल, खूब हुआ ड्रामा

एश‍िया कप फाइनल के ल‍िए क्या है समीकरण
अगर भारत बुधवार को बांग्लादेश को हराता है, तो श्रीलंका बाहर हो जाएगा और भारत लगभग फाइनल में पहुंच जाएगा.  फिर गुरुवार को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच फाइनल में जाने के लिए लगभग सेमी-फाइनल जैसा रहेगा. अगर बांग्लादेश भारत को हरा देता है, तो सुपर फोर की रेस पूरी तरह खुली रहेगी. सभी टीमों के पास फाइनल में पहुंचने के मौके बने रहेंगे. 

सुपर फोर की प्वाइंट्स टेबल 

  • भारत: 1  मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.689 (टॉप  पर)
  • पाकिस्तान: 2 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.226 (दूसरे स्थान पर)
  • बांग्लादेश: 1 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.121 (तीसरे स्थान पर)
  • श्रीलंका: 2 मैच, 0 जीत (अगले दौर में बाहर होने के करीब)

कुल म‍िलाकर पाक‍िस्तान ने जिस तरह श्रीलंका को हराया, उससे एश‍िया कप एक बार फ‍िर रोमांचक हो गया है. पाकिस्तान की जीत ने एक हवा तो दे दी है कि इस एशिया कप में तीसरी बार भारत और पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में होने की संभावना काफी हद तक LIVE है. 

 

