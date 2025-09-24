एशिया कप 2025 अब अपने आखिरी दौर में है, केवल चार मैच बाकी हैं, जिसमें रविवार को दुबई में होने वाल ग्रैंड फाइनल भी शामिल है.
सुपर-4 राउंड की शुरुआत में भारत और बांग्लादेश ने जीत हासिल की थी. मंगलवार (23 सितंबर) को पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर अपने फाइनल में जाने की उम्मीदों को फिर से जिंदा रखा है. एक संभावना यह भी है कि अब भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल हो सकता है.
पाकिस्तान के लिए श्रीलंका के खिलाफ होने वाला मैच करो या मरो जैसा था. पहले खेलते हुए श्रीलंका ने 133/8 बनाए. पाकिस्तान ने महज 5.3 ओवर्स में 45 रन जोड़े, लेकिन फिर उनकी टीम का स्कोर 80/5 हो गया.
वो तो भला हो मोहम्मद नवाज (38 रन)* और हुसैन तलत (32 रन)* का, जिन्होंने मिलकर 58 रन की शानदार साझेदारी कर टीम को 12 गेंद पहले जीत दिला दी.
Pakistan prevail in a closely-contested game! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 23, 2025
Having lost their way briefly in the middle overs, 🇵🇰 did incredibly well to keep a calm head and chase down the target & get a W against their name. 😎#PAKvSL #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/hWFvjlMMoc
एशिया कप फाइनल के लिए क्या है समीकरण
अगर भारत बुधवार को बांग्लादेश को हराता है, तो श्रीलंका बाहर हो जाएगा और भारत लगभग फाइनल में पहुंच जाएगा. फिर गुरुवार को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच फाइनल में जाने के लिए लगभग सेमी-फाइनल जैसा रहेगा. अगर बांग्लादेश भारत को हरा देता है, तो सुपर फोर की रेस पूरी तरह खुली रहेगी. सभी टीमों के पास फाइनल में पहुंचने के मौके बने रहेंगे.
सुपर फोर की प्वाइंट्स टेबल
कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जिस तरह श्रीलंका को हराया, उससे एशिया कप एक बार फिर रोमांचक हो गया है. पाकिस्तान की जीत ने एक हवा तो दे दी है कि इस एशिया कप में तीसरी बार भारत और पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में होने की संभावना काफी हद तक LIVE है.