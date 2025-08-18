एशिया कप में कौन होगा टीम इंडिया का विकेटकीपर? संजू सैमसन समेत ये सात धुरंधर रेस में

एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा अब तक नहीं हुई है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का स्क्वॉड 19 अगस्त को सामने आ सकता है. टीम चुनने के लिए चयन समिति की बैठक मुंबई में होगी, जिसके बाद ही पूरी पिक्चर साफ होगी. सेलेक्शन पैनल की बैठक में टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी शामिल होंगे.

देखा जाए तो इस बार एशिया कप के लिए टीम चुनने में चयनकर्ताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है. विकेटकीपिंग स्लॉट्स के लिए ही कुल सात दावेदार हैं, जिनमें से अधिकतम दो का नाम फाइनल हो सकता है. एशिया कप इस बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा.

संजू सैमसन: पहला नाम दाएं हाथ के बल्लेबाज संजू सैमसन का है. संजू ने पिछले कुछ समय में टी20 इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन किया है. संजू ने भारत के लिए 42 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 25.32 की औसत से 861 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे. संजू ने टी20I में जो तीन शतक लगाए, वो पिछले साल आए थे. दो शतक उन्होंने साउथ अफ्रीका और एक शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था.

संजू सैमसन ने टी20I में ओपनर के तौर पर अच्छा किया है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में वो कुछ खास नहीं कर पाए. संजू का मिडिल ऑर्डर में औसत 18.83 रहा है और वो सिर्फ 1 अर्धशतक जड़ पाए. यदि शुभमन गिल को एशिया कप के लिए चुना जाता है तो वो ओपनिंग ही करेंगे, जबकि दूसरे ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा का दावा काफी मजबूत है. अभिषेक इस समय आईसीसी की टी20 बैटिंग रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं. ऐसे में संजू के लिए प्लेइंग-11 में जगह बनाना भी मुश्किल हो सकता है.

ऋषभ पंत: भारतीय टीम के लिए टी20 क्रिकेट में ऋषभ पंत ने कुछ खास नहीं किया है, तब भी वो एक मजबूत दावेदार हैं. वैसे पंत एशिया कप तक फिट हो पाते हैं या नहीं, ये भी बड़ी बात होगी. पंत को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट मैच के दौरान दाएं पैर में चोट लग गई थी, जिससे वो उबर रहे हैं. चोट ही पंत के लिए एकमात्र चिंता का विषय नहीं है. पंत का टी20 में हालिया फॉर्म भी खराब रहा है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में पंत ने 14 मैचों में सिर्फ 269 रन बनाए थे. इस दौरान वो सात मौकों पर 10 से कम रन पर आउट हुए.

ऋषभ पंत, फोटो: (Getty Images)

केएल राहुल: आईपीएल 2025 में केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए 13 मैचों में 149.72 के स्ट्राइक रेट से 539 रन बनाए. राहुल का इंग्लैंड दौरे पर भी टेस्ट मैचों में प्रदर्शन अच्छा रहा. राहुल ने आईपीएल 2025 में ज्यादातर मैचों में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की थी, लेकिन भारत के पास पहले ही टॉप 5 में कई विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में उनके लिए प्लेइंग-11 में जगह बनाना आसान नहीं होगा.

जितेश शर्मा: विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए फिनिशर की भूमिका को बखूबी निभाया. जितेश ने आईपीएल 2025 में 176.35 के स्ट्राइक रेट से 261 रन जोड़े. जितेश नE सिर्फ एशिया कप 2025, बल्कि आगामी टी20 विश्व कप 2026 में भी बतौर फिनिशर टीम को एक मजबूत विकल्प दे सकते हैं.

ध्रुव जुरेल: भारतीय टीम के लिए ध्रुव जुरेल ने सिर्फ 4 टी20I मुकाबले खेले हैं, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं. आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए जुरेल ने 14 मैचों में 156.33 के स्ट्राइक रेट से 333 रन बनाए. जुरेल इंग्लैंड दौरे पर भी गए थे, जहां उन्हें आखिरी टेस्ट मैच में भाग लेने का मौका मिला था.

प्रभसिमरन सिंह और ईशान किशन भी रेस में

विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर प्रभसिमरन सिंह और ईशान किशन भी सेलेक्शन की रेस में हैं. हालांकि दोनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, इसलिए उनका दावा थोड़ा कमजोर दिख रहा है. ईशान ने आईपीएल 2025 में अपने पहले मुकाबले में शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद वो लय बरकरार नहीं रख पाए.

ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए पिछले आईपीएल सीजन में कुल 14 मैचों में 35.40 की औसत से 354 रन बनाए. उधर प्रभसिमरन सिंह ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हुए 17 इनिंग्स में 160.52 के स्ट्राइक रेट से 549 रन बनाए.

