Asia Cup 2025 Trophy chor Mohsin Naqvi: पाकिस्तानी सरकार में मंत्री, पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) के चेयरमैन और एसीसी (एशियन क्रिकेट काउंसिल) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. उनके कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं.
टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. फाइनल मुकाबले के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. इसके बाद नकवी ने ऐसी हरकत की, जिस सुनकर कोई भी अपना माथा पकड़ लेगा.
दरअसल, नकवी एशिया कप की भारत की ट्रॉफी और विजेताओं के मेडल अपने साथ ले गए. होटल ले जाने का फैसला किया, जिससे भारतीय खिलाड़ी खाली डाइस पर जश्न मनाने को मजबूर हो गए.
यह भी पढ़ें: कौन हैं मोहसिन नकवी... जो एशिया कप ट्रॉफी लेकर हुए फुर्र, कई बार उगला है भारत के खिलाफ जहर
इसके बाद तो सोशल मीडिया पर मीम्स, फनी वीडियो और पोस्ट की बाढ़ आ गई. सोशल मीडिया पर ट्रॉफी चोर नकवी, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी जैसे कीवर्ड के साथ कई लोगों ने पोस्ट किए.
वहीं एक वीडियो वायरल है, जहां दिख रहा है कि मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी इंडिया टीम को देने के लिए स्टेज पर थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी अपने फोन में व्यस्त थे और उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया.
वहीं भारतीय कप्तान सूर्या भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने मैच के बाद कहा आप सभी ने देखा होगा कि बड़ी स्क्रीन पर लिखा आया कि हम चैम्पियन हैं, तो जीत जरूरी है. अब सभी जगह चैम्पियन ही दिख रहा था.
वहीं नकवी की इस हरकत पर BCCI ने भी सवाल उठाए और उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि वो नवंबर में होने वाली ICC कॉन्फ्रेंस में नकवी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे.