भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को 5 विकेट से धुन डाला. एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को तीसरी बार हराया है. ग्रुप स्टेज और सुपर-चार राउंड में भी भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम का बुरा हाल रहा. फाइनल में भी भारतीय टीम आसानी से मैच जीत गई रहती, अगर उसे अच्छा स्टार्ट मिला होता.

एशिया कप में खिताबी मुकाबले के बाद बड़ा विवाद सामने आया. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. भारतीय खिलाड़ियों का मोहसिन नकवी मंच पर इंतजार करते रह गए, लकिन टीम ट्रॉफी और विनिंग मेडल लेने नहीं आई.

भारतीय टीम को कहा गया कि मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देंगे, लेकिन 'मेन इन ब्लू' ने स्पष्ट कर दिया कि वे पाकिस्तानी शख्स से ट्रॉफी नहीं लेंगे. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने पूरी तरह से अपनी टीम का समर्थन किया. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि एशिया कप ट्रॉफी भारत जरूर आनी चाहिए क्योंकि टीम इंडिया ने उसे जीता है. बीसीसीआई ने आईसीसी की अगली बैठक में नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का प्लान बनाया है. बाद में मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी अपने साथ लेकर होटल चले आए.

मोहसिन नकवी ने भारत को यूं दी थी गीदड़भभकी

मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मौजूदा चेयरमैन हैं. वो पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं. नकवी भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं और अक्सर वो ऐसे बयान देते हैं जिससे भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है. पिछले महीने नकवी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस कथन को दोहराया था, जिसमें मुनीर ने भारत को चमचमताी मर्सिडीज और पाकिस्तान को कबाड़ से भरा डंपर ट्रक बताया था. नकवी ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा था कि किसी भी टकराव की स्थिति में गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

एशिया कप 2025 में सुपर-4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ रऊफ ने 'विमान गिराने' जैसा इशारा किया था, जिसे भारत के सैन्य ऑपरेशन्स पर तंज माना गया. इसके बाद मोहसिन नकवी ने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो पोस्ट करके पूरे मामले को और उछालने की कोशिश की. जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया, तो नकवी ने अपनी जेब से उस फाइन को भरने का फैसला किया.

इस नेता के करीबी माने जाते हैं मोहसिन नकवी

मोहिसन नकवी फरवरी 2024 से पीसीबी के अध्यक्ष हैं. इस साल अप्रैल में उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयमैन बनाया गया. उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट के प्रमुख शम्मी सिल्वा का स्थान लिया था. नकवी जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक पंजाब प्रांत के केयरटेकर मुख्यमंत्री भी रहे. फिर वो मार्च 2024 से पाकिस्तान के गृहमंत्री हैं.

मोहसिन नकवी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता आसिफ अली जरदारी के करीबी माने जाते हैं. नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनने के बाद एशिया को वैश्विक क्रिकेट का केंद्र बताते हुए महाद्वीप में इस खेल के विस्तार का वादा किया था. उन्होंने पाकिस्तान में स्टेडियमों के नवीनीकरण और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान पाकिस्तान में हुए मैचों की निगरानी की थी.

