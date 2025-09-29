scorecardresearch
 

Feedback

कौन हैं मोहस‍िन नकवी... जो एश‍िया कप ट्रॉफी लेकर हुए फुर्र, कई बार उगला है भारत के ख‍िलाफ जहर

मोहसिन नकवी भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते रहते हैं. मोहसिन नकवी को शम्मी सिल्वा की जगह एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया था. नकवी की पाकिस्तानी राजनीति में अच्छी पकड़ है.

Advertisement
X
भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. (Photo: Getty Images, X/@surya_14kumar)
भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. (Photo: Getty Images, X/@surya_14kumar)

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को 5 विकेट से धुन डाला. एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को तीसरी बार हराया है. ग्रुप स्टेज और सुपर-चार राउंड में भी भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम का बुरा हाल रहा. फाइनल में भी भारतीय टीम आसानी से मैच जीत गई रहती, अगर उसे अच्छा स्टार्ट मिला होता.

एशिया कप में खिताबी मुकाबले के बाद बड़ा विवाद सामने आया. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. भारतीय खिलाड़ियों का मोहसिन नकवी मंच पर इंतजार करते रह गए, लकिन टीम ट्रॉफी और विनिंग मेडल लेने नहीं आई.

यह भी पढ़ें: एश‍िया कप की 'अदृश्य ट्रॉफी' के साथ सूर्यकुमार यादव का आइकॉन‍िक सेल‍िब्रेशन, VIDEO देख पाक‍िस्तान जल-भुन जाएगा

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav
कप्तान सूर्या की मैच फीस कितनी है? जीतते ही इंडियन आर्मी को देने का किया ऐलान 
Mohsin naqvi Memes after IND vs PAK 2025 final
ट्रॉफी के लिए 'उठाईगीर' बने मोहस‍िन नकवी! सोशल मीडिया पर दग रहीं मीम्स की मिसाइलें 
A major controversy in the Asia Cup! India won the trophy, but did not receive it.
BCCI करेगी PCB के खिलाफ शिकायत दर्ज, क्या बोले सचिव?  
Asia Cup Final: Indias Victory, Celebrations Across the Country
भारत के नाम एशिया कप 2025... नागपुर से सूरत तक जश्न; Video 
HARIS RAUF, PAKISTAN, UN
UN में 'टेरिरस्तान', पिच पर 'हारिस्तान' और ट्रंप के सामने 'भिखारिस्तान'! यूं पिटा पाकिस्तान 

भारतीय टीम को कहा गया कि मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देंगे, लेकिन 'मेन इन ब्लू' ने स्पष्ट कर दिया कि वे पाकिस्तानी शख्स से ट्रॉफी नहीं लेंगे. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने पूरी तरह से अपनी टीम का समर्थन किया. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि एशिया कप ट्रॉफी भारत जरूर आनी चाहिए क्योंकि टीम इंडिया ने उसे जीता है. बीसीसीआई ने आईसीसी की अगली बैठक में नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का प्लान बनाया है. बाद में मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी अपने साथ लेकर होटल चले आए.

Advertisement

मोहसिन नकवी ने भारत को यूं दी थी गीदड़भभकी
मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मौजूदा चेयरमैन हैं. वो पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं. नकवी भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं और अक्सर वो ऐसे बयान देते हैं जिससे भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है. पिछले महीने नकवी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस कथन को दोहराया था, जिसमें मुनीर ने भारत को चमचमताी मर्सिडीज और पाकिस्तान को कबाड़ से भरा डंपर ट्रक बताया था. नकवी ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा था कि किसी भी टकराव की स्थिति में गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

एशिया कप 2025 में सुपर-4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ रऊफ ने 'विमान गिराने' जैसा इशारा किया था, जिसे भारत के सैन्य ऑपरेशन्स पर तंज माना गया. इसके बाद मोहसिन नकवी ने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो पोस्ट करके पूरे मामले को और उछालने की कोशिश की. जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया, तो नकवी ने अपनी जेब से उस फाइन को भरने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें: वर्मा के नाम रहा फाइनल में जीत का 'तिलक', टीम इंडिया के आगे फिर पस्त हुआ पाकिस्तान, कुलदीप यादव भी छाए

Advertisement

इस नेता के करीबी माने जाते हैं मोहसिन नकवी
मोहिसन नकवी फरवरी 2024 से पीसीबी के अध्यक्ष हैं. इस साल अप्रैल में उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयमैन बनाया गया. उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट के प्रमुख शम्मी सिल्वा का स्थान लिया था. नकवी जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक पंजाब प्रांत के केयरटेकर मुख्यमंत्री भी रहे. फिर वो मार्च 2024 से पाकिस्तान के गृहमंत्री हैं.

मोहसिन नकवी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता आसिफ अली जरदारी के करीबी माने जाते हैं. नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनने के बाद एशिया को वैश्विक क्रिकेट का केंद्र बताते हुए महाद्वीप में इस खेल के विस्तार का वादा किया था. उन्होंने पाकिस्तान में स्टेडियमों के नवीनीकरण और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान पाकिस्तान में हुए मैचों की निगरानी की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement