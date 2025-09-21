scorecardresearch
 

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Playing 11: अर्शदीप सिंह और ये खिलाड़ी बाहर, टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बड़े फेरबदल, पाकिस्तान ने भी बदला कॉम्बिनेशन

Asia Cup 2025, IND vs PAK Playing 11: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले के लिए भारतीय कॉम्बिनेशन में हेरफेर देखने को मिला है. भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में बूम बूम बुमराह खेलने उतरे हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय टीम में फेरबदल (Photo: Getty Images)
पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय टीम में फेरबदल (Photo: Getty Images)

Asia Cup 2025, India vs Pakistan Playing 11: एशिया कप 2025 के सुपर-चार स्टेज में भारतीय टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान से है. 21 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यानी पाकिस्तानी टीम को पहले बैटिंग करनी पड़ी है.

इस मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग-11 पर भी सबकी निगाहें थीं. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इस महामुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और लेग-स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की प्लेइंग-11 में वापसी हुई. जबकि फास्ट बॉलर्स हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मुकाबले से बाहर बैठना पड़ा.

यह भी पढ़ें: 7वीं डिवीजन की टीम है... एशिया कप के बीच इस दिग्गज ने पाकिस्तानी टीम पर कसा तंज

ओमान के खिलाफ मुकाबले में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह प्लेइंग-11 का हिस्सा थे क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ वरुण चक्रवर्ती को भी आराम दिया गया था. ओमान के खिलाफ ऑलराउंडर अक्षर पटेल को सिर में चोट लग गई थी, हालांकि वो पूरी तरह से ठीक हैं और इस मुकाबले में भारतीय एकादश का हिस्सा हैं.

पाकिस्तान की टीम में बदलाव हुआ या नहीं?
दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम ने भी दो बदलाव किए. बैटिंग ऑलराउंडर खुशदिल शाह और बल्लेबाज हसन नवाज इस मुकाबले का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह हुसैन तलत और फहीम अशरफ प्लेइंग-11 में शामिल किए गए, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को सलामी बल्लेबाज सैम अयूब से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. अयूब लगातार तीन मैचों में डक पर आउट हुए थे.

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान दूसरी बार आमने-सामने हुई हैं. इससे पहले 14 सितंबर (रविवार) को इसी मैदान पर दोनों टीम्स के बीच मुकाबला खेला गया था. तब भारतीय टीम ने मुकाबले को 7 विकेट से जीता था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वो जीत भारतीय सेना को डेडिकेट किया था.

भारतीय टीम की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग XI: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

---- समाप्त ----
