पाकिस्तान के खिलाफ आराम करें जसप्रीत बुमराह... सुनील गावस्कर ने क्यों दी टीम इंडिया को ऐसी सलाह?

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में भारतीय टीम एक बार फिर से पाकिस्तान का सामना करने जा रही है. भारत-पाकिस्तान के बीच सुपर-चार स्टेज का मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है. इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम को अहम सलाह दी है.

सुनील गावस्कर का मानना है कि जसप्रीत बुमराह को ओमान के अलावा पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-चार मुकाबले के लिए भी आराम दिया जाना चाहिए. ताकि 28 सितंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए यह तेज गेंदबाज पूरी तरह फिट रह सके. जसप्रीत बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इंग्लैंड दौरे पर केवल तीन टेस्ट मैच खेले थे.

जसप्रीत बुमराह का कैसा रहा है प्रदर्शन?

जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप 2025 में भारत की ओर से शुरुआती दोनों मुकाबलों में भाग लिया, जहां उन्होंने तीन विकेट चटकाए हैं. हालांकि बुमराह की गेंदबाजी में थोड़ी रफ्तार और लय की कमी दिखी है. गवास्कर ने कहा कि बुमराह को आराम देकर उन्हें बड़े मुकाबले के लिए तैयार रखना समझदारी होगी.

सुनील गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क से कहा, 'मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह को शायद पाकिस्तान के खिलाफ मैच से भी आराम दिया जाना चाहिए, ताकि वह 28 तारीख को होने वाले बड़े मैच के लिए उपलब्ध रहें. भारत को इसी पर ध्यान देना चाहिए. बेशक, इसके लिए बेंच पर बैठे खिलाड़ी को टीम में शामिल करना होगा.'

सुनील गावस्कर का मानना है कि ओमान के खिलाफ मुकाबले के जरिए भारतीय टीम अपने बल्लेबाजों को आजमान चाहेगी. उनके अनुसार, इस मैच में संजू सैमसन, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या जैसे खिलाड़ियों को बैटिंग के लिए ज्यादा समय दिया जाना चाहिए. संजू सैमसन को अभी तक बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है. ओमान के खिलाफ मुकाबला उन्हें क्रीज पर सेट होने का सुनहरा अवसर देगा.

सुनील गावस्कर कहते हैं, 'ओमान के खिलाफ भारत टॉस जीतने पर पहले बल्लेबाजी करेगा और वही सलामी जोड़ी बनाए रखेगा. हो सकता है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी क्रम में नीचे आएं, जिससे तिलक वर्मा और संजू सैमसन थोड़ा ज्यादा बल्लेबाजी कर पाएंगे. इससे बल्लेबाजों को न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले सुपर-4 मुकाबलों के लिए भी प्रैक्टिस का मौका मिलेगा.'

