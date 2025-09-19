scorecardresearch
 

Feedback

एशिया कप में सुपर-चार की पिक्चर साफ... भारतीय टीम कब-कब खेलेगी, नोट कर लें फुल शेड्यूल

भारतीय टीम की कोशिश 9वीं बार एशिया कप जीतने पर है. भारतीय टीम को सुपर-चार स्टेज में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का सामना करना है. भारत-पाकिस्तान मैच पर तो सबकी निगाहें हैं.

Advertisement
X
एशिया कप में अब सुपर-चार स्टेज के मैचों पर सबकी निगाहें (Photo: Getty Images)
एशिया कप में अब सुपर-चार स्टेज के मैचों पर सबकी निगाहें (Photo: Getty Images)

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में सुपर-चार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है. ग्रुप-ए से भारत और पाकिस्तान ने अगले राउंड में जगह बनाई है. जबकि ग्रुप-बी से श्रीलंका और बांग्लादेश को सुपर-चार स्टेज में एंट्री मिली. हॉन्ग कॉन्ग, ओमान, अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को निराशा हाथ लगी. ये चारों टीम्स सुपर-चार में जगह नहीं बना सकीं.

ग्रुप-ए से भारतीय टीम का टॉप पर रहना तय हुआ है. वहीं दूसरे ग्रुप से श्रीलंका ने अपने तीनों मैच जीते और वो पहले स्थान पर रहा. पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने-अपने ग्रुप्स से दूसरे स्थान पर रहकर अगले राउंड में एंट्री ली. एशिया कप में कुल आठ टीमों ने भाग लिया, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को रखा गया था. जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, हॉन्ग कॉन्ग, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम्स शामिल रहीं.

यह भी पढ़ें: मैच रेफरी से पंगा लेना पाकिस्तान को पड़ेगा भारी... ICC लगा सकती है जुर्माना, ये एक्शन भी संभव

सम्बंधित ख़बरें

Mohammad Nabi
Mohammad Nabi ने Sri Lanka के खिलाफ खेली शानदार पारी! 
Arshad Nadeem
Final में Neeraj ने Arshad को भाव नहीं दिया! 
Haris Rauf
Haris Rauf ने Pakistan के ड्रामे पर दिया बड़ा बयान! 
Pakistani Players and Andy Pycroft
रेफरी से पंगा लेना PAK को पड़ेगा भारी, ICC लगा सकती है जुर्माना 
Kuldeep Yadav
Kuldeep Yavdav ने बताया अपनी फिरकी का सीक्रेट! 

सुपर-चार स्टेज में चारों टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट के तहत मुकाबले खेलेंगी. यानी चारों टीम एक दूसरे एक-एक मुकाबला करेंगी. भारतीय टीम सुपर-चार में अपना पहला मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलेगी. वहीं उसका दूसरा मुकाबला 24 सितंबर (बुधवार) को बांग्लादेश से होगा. भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में 26 सितंबर (शुक्रवार) को श्रीलंका का सामना करेगी. भारतीय टीम सुपर-चार के अपने सभी मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी. सुपर-चार स्टेज में जो दो टीम टॉप पर रहेगी, उसके बीच 28 सितंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

Advertisement

टीम इंडिया कब-कब बनी चैम्पियन?
एशिया कप का ये 17वां संस्करण है. साथ ही ऐसा तीसरी बार है, जब यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में आयोजित हो रहा है. 2016 और 2022 में भी एशिया कप टी20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ था. भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है. भारतीय टीम 1984, 1988, 1990-91,1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में चैम्पियन बनी. वहीं श्रीलंका ने 6 बार (1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022) एशिया कप जीता. जबकि पाकिस्तान ने 2 बार (2000, 2012) खिताब अपने नाम किया.

एशिया कप में सुपर-चार और फाइनल का शेड्यूल
20 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
21 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई, रात 8 बजे से
23 सितंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, अबू धाबी, रात 8 बजे से
24 सितंबर: भारत बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
25 सितंबर: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
26 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका, दुबई, रात 8 बजे से
28 सितंबर: फाइनल, दुबई, रात 8 बजे से

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement