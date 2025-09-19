मैच रेफरी से पंगा लेना पाकिस्तान को पड़ेगा भारी... ICC लगा सकती है जुर्माना, ये एक्शन भी संभव

एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम खेल से ज्यादा दूसरी वजहों से सुर्खियां बटोर रही है. पाकिस्तानी टीम ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से पहले खूब नाटक किया. पाकिस्तान की ओर से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की गई थी. इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने खारिज किया था. फिर पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से हट जाने की धमकी दी, लेकिन 70 मिनट में ही सरेंडर कर दिया और यूएई के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरी.

अब आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है. आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने पीसीबी को आधिकारिक रूप से एक ईमेल भेजा है. पाकिस्तानी टीम ने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, जिसका जिक्र इसमें किया गया है. आईसीसी पीसीबी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है.

यह भी पढ़ें: इंडिया-पाकिस्तान आमने-सामने, संडे को फिर दिखेगी तल्खी... क्या सूर्या मिलाएंगे सलमान से हाथ

भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप में जीत के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. यह फैसला फैन्स की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया था. 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो चुके हैं. भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने से पाकिस्तानी टीम नाराज हो गई थी. पाकिस्तानी टीम ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी का बायकॉट किया. पाकिस्तानी टीम ने मैच रेफरी एंडी पायकॉफ्ट पर आरोप लगाया कि उन्होंने खेल भावना को बनाए नहीं रखा.

Advertisement

मैच में जानबूझकर देरी कराया

आईसीसी ने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं सुनी, तो पीसीबी की ओर से एक बार फिर एंडी पायकॉफ्ट को हटाने की मांग की गई. आईसीसी ने दोबारा पीसीबी की अपील को ठुकरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम ने यूएई के खिलाफ अपने मुकाबले से पहले होटल छोड़ने से इनकार कर दिया. इसके चलते मुकाबला एक घंटा देरी से शुरू हुआ.

PMOA का उल्लंघन किया

यूएई के खिलफ मुकाबले से पहले मैच रेफरी एंडी पायकॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा से मुलाकात की. पीसीबी ने जबरदस्ती मीडिया मैनेजर नईम गिलानी को मीटिंग में शामिल कराया, जो आईसीसी के खेल और मीडिया ऑपरेशन्स एरिया (PMOA) के नियमों का उल्लंघन माना गया है.

पहले तो आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने नईम गिलानी को एंट्री देने से मना कर दिया था, लेकिन पीसीबी ने दोबारा धमकी दी कि उसकी टीम मैच से हट जाएगी. बाद में नईम को अंदर आने दिया गया, लेकिन उन्होंने इस मीटिंग को गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद बिना आवाज वाली क्लिप को पीसीबी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाल दिया.

सोशल मीडिया पर शेयर किया भ्रामक वीडियो

बता दें कि एंडी पायकॉफ्ट ने सिर्फ हाथ मिलाने वाले विवाद पर अफसोस जताया था. लेकिन पीसीबी ने वीडियो के जरिए ऐसा दिखाया मानो पायकॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से आधिकारिक रूप से माफी मांगी हो. आईसीसी ने बाद में साफ किया कि आंतरिक जांच में पायकॉफ्ट को क्लीन चिट दी गई थी और पीसीबी ने भ्रामक प्रचार किया.

Advertisement

भारत से हार के बाद पाकिस्तानी टीम ने ना सिर्फ पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी छोड़ा, साथ ही मैच में हुई देरी ने टूर्नामेंट के आयोजकों को और नाराज कर दिया. आईसीसी के मुताबिक टीमें आपत्ति दर्ज कर सकती हैं, लेकिन नियम तोड़ना और निजी मीटिंग की रिकॉर्डिंग को तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर डालना कतई उचित नहीं है.

पाकिस्तान पर क्या-क्या हो सकता है एक्शन?

आईसीसी इस मामले की जांच कर रही है और पूरे सबूतों की समीक्षा कर रही है. अगर जांच में पीसीबी दोषी पाया गया, तो उसे एशिया कप आचार संहिता के तहत भारी जुर्माना लगया जा सकता है. या भविष्य में पीसीबी के अधिकारियों पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं. या एशिया कप के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अन्य कार्रवाई की जा सकती है. अनुशासन समिति की ओर से समीक्षा पूरी करने के बाद अंतिम निर्णय की उम्मीद है, लेकिन आईसीसी ने पहले ही पीसीबी के व्यवहार पर नाखुशी जताई है. कुल मिलाकर पीसीबी पर आरोप है कि उसने मैच को देरी से शुरू कराया, नियम तोड़े और सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करके टूर्नामेंट के माहौल को बिगाड़ा.

---- समाप्त ----